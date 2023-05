Manca sempre meno alla data di presentazione del prossimo Google Pixel 7a, il 10 maggio infatti in occasione dell’annuale Google I/O l’azienda solleverà il velo sul prossimo smartphone di fascia media. Buona parte delle informazioni però sono già trapelate in rete negli ultimi tempi ed oggi, grazie a nuove indiscrezioni, possiamo farci un’idea ancora più precisa di cosa Google abbia in serbo per noi.

Trapela in rete il materiale pubblicitario ufficiale di Google Pixel 7a

Nonostante secondo alcune voci Google Pixel 7a possa essere l’ultimo esponente della gamma, l’interesse della community verso il prossimo smartphone dell’azienda rimane alto, forse anche più di prima.

Roland Quandt di winfuture ha condiviso su Twitter una serie di immagini, verosimilmente materiale pubblicitario ufficiale, che potete vedere nella galleria poco sotto; grazie a queste immagini abbiamo tutta una serie di conferme su alcune caratteristiche, mentre per altre ci sono alcune novità.

Come potete notare dalle immagini, ci viene proposto un confronto tra alcune specifiche tecniche chiave di Pixel 7a con il suo predecessore; da questa immagine, oltre a informazioni che già conoscevamo, scopriamo che quanto finora trapelato sul comparto fotografico del dispositivo era in parte errato.

Nello specifico, se il sensore principale rimane da 64 MP come nelle precedenti indiscrezioni, possiamo notare la presenza di un sensore ultra-grandangolare da 13 MP (anziché 12) e di una fotocamera frontale da 13 MP (al posto di quella precedentemente ipotizzata da 10 MP).

Per il resto la maggior parte sono informazioni che già avevamo, dalle colorazioni disponibili, alla dotazione della confezione, al processore utilizzato, fino alle varie funzioni software a cui gli smartphone di Google ci hanno abituato.

Alla luce di quanto trapelato dunque, di seguito riportiamo quella che dovrebbe essere la scheda tecnica di Google Pixel 7a:

Dimensioni: 152,4 x 72,9 x 9,0 mm

Peso: 178 grammi

Materiali: vetro (anteriore e posteriore), alluminio (frame laterale e camera bar)

Certificazione: IP67

Display: OLED da 6,1” FHD+ (1080 x 2400 pixel) con refresh rate a 90 Hz

SoC: Google Tensor G2 (5 nm) con CPU octa-core, GPU ARM Mali G-710 MP7 e chip di sicurezza Titan M2

Memoria RAM: 8 GB (LPDDR5)

Spazio di archiviazione: 128 o 256 GB (UFS 3.1)

Fotocamera posteriore: doppia con flash LED Sensore principale (Sony IMX787) da 64 MP con PDAF e OIS Sensore ultra-grandangolare da 13 MP

Fotocamera anteriore: sensore da 13

Audio: stereo (doppio speaker)

Reti mobili: Dual SIM (Nano-SIM + eSIM), 5G/4G/3G/2G

Connettività: Wi-Fi 6e (802.11 ax, tri-band), Bluetooth 5.2 (A2DP, LE), GPS, NFC, USB Type-C

Sensori: accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola, barometro, luminosità

Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

Metodi di sblocco: Face Unlock

Batteria: Li-Po da 4400 mAh con supporto alla ricarica cablata a 18 W e wireless a 5 W

Sistema operativo: Android 13

