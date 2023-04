Siamo arrivati ormai alle prime foto degli unboxing di Google Pixel 7a, segno che il nuovo medio gamma di Google è ormai in dirittura di arrivo. In queste ore sono apparse in rete le prime foto del nuovo dispositivo dal vivo nelle colorazioni Arctic Blue e Carbon, due delle quattro disponibili.

Google Pixel 7a verrà presentato ufficialmente durante il prossimo Google I/O che si terrà il 10 maggio alle 19 ore italiana e, grazie a numerose indiscrezioni abbastanza veritiere, siamo già a conoscenza di quando partiranno i preordini e del prezzo che avrà al lancio.

Ormai sappiamo quasi tutto del dispositivo, che si è mostrato in rete in lungo e in largo attraverso render e immagini delle cover ufficiali. All’appello mancava solo la colorazione Coral, esclusiva del Google Store e anch’essa trapelata in rete nelle scorse ore, mentre quest’oggi possiamo ammirare Google Pixel 7a in foto che ritraggono lo smartphone dal vivo al di fuori della sua scatola di vendita.

Google Pixel 7a dal vivo nelle colorazioni Arctic Blue e Carbon

Grazie all’utente SnoopyTech su Twitter possiamo dunque avere un assaggio di come apparirà dal vivo Google Pixel 7a nella colorazione Arctic Blue. Lo smartphone si presenta in una tonalità di azzurro appena accennata, perlomeno stando alle luci della scena ritratta, che riprende in maniera molto simile una delle colorazioni del vecchio Pixel 4a.

La barra della fotocamera si presenta di un argento vivo, mentre nella parte bassa della cover posteriore sono a malapena visibili i codici degli enti regolatori. La confezione di vendita, invece, continua il trend minimalista di Google e presenta soltanto, oltre allo smartphone, la manualistica e il cavo USB di tipo C.

Lo stesso utente ha poi postato alcune foto di Google Pixel 7a nella colorazione Carbon, che riprende in tutto e per tutto la tonalità vista su Google Pixel 7 nella colorazione Nero ossidiana e che potete visualizzare nel tweet qui in basso.

Nell’attesa della presentazione ormai imminente del dispositivo, vi lasciamo alla presunta scheda tecnica di Google Pixel 7a, in attesa della conferma che arriverà il prossimo 10 maggio: