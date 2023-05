I ritardi ipotizzati per l’aggiornamento di maggio per la gamma Galaxy S23 non si sono rivelati particolarmente fondati: a distanza di poche ore dal rilascio da parte di Google per i suoi Pixel, Samsung ha infatti lanciato l’update con le nuove patch di sicurezza per Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra. Andiamo a scoprire le novità.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra

Il mese è appena iniziato, ma Samsung non ha alcuna intenzione di restare indietro rispetto a Google, che ha rilasciato le ultime patch per i Pixel compatibili nella serata di ieri. L’aggiornamento in distribuzione per Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra porta i firmware S91*BXXS1AWD1 e integra le patch di sicurezza di maggio 2023, che abbiamo iniziato a conoscere qualche ora fa.

Samsung ha infatti rilasciato da poche ore i dettagli del suo nuovo update di sicurezza, che integra la correzione a 72 problemi scovati sui prodotti dell’azienda (e non solo): in base a quanto dichiarato, abbiamo 6 vulnerabilità di livello critico, 56 di livello elevato e 10 di livello moderato. Alcuni di questi fix interessano nello specifico i dispositivi del produttore sud-coreano, ma la maggior parte tocca il sistema operativo Android in generale. Le vulnerabilità riguardano alcune funzionalità o servizi specifici, ma sono state riscontrate falle anche in alcuni modem dei SoC Exynos (che nello specifico non riguardano i flagship 2023, dotati di chipset Qualcomm).

L’aggiornamento di maggio 2023 rimane ovviamente alla One UI 5.1 e ha un peso di circa 340 MB. Il changelog cita solamente miglioramenti alla sicurezza del dispositivo, uniti a generici perfezionamenti della stabilità e delle prestazioni e all’eliminazione di alcuni bug. Non viene fatta menzione dei miglioramenti riguardanti il comparto fotografico di cui abbiamo avuto modo di parlare negli ultimi giorni: è possibile che Samsung abbia deciso di prendersi più tempo e che rilascerà un ulteriore update nei prossimi giorni.

Come aggiornare Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra

L’aggiornamento descritto qui sopra è già in distribuzione in Italia sulla gamma Samsung Galaxy S23 a partire dai modelli no brand. Per cercare l’update via OTA e installarlo sul vostro smartphone non dovete fare altro che recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“.

