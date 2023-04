La fine di aprile è vicina ed è già il momento di parlare del prossimo aggiornamento per gli smartphone Samsung, che solitamente arriva piuttosto puntuale a partire dai flagship più recenti, vicino a quello proposto da Google per i suoi Pixel (al di là dei ritardi degli ultimi tempi). Sembrerebbe che questa volta i possessori di Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra debbano aspettare qualche giorno in più del solito, complici le correzioni pensate per il comparto fotografico.

Il prossimo aggiornamento di Samsung Galaxy S23 si farà attendere

Mentre Samsung Galaxy S23 Ultra è disponibile in questi giorni a un prezzo da leccarsi i baffi grazie al cashback proposto dal produttore, è il momento di parlare del prossimo aggiornamento in arrivo per la gamma. Sembra infatti che l’aggiornamento di maggio non si sia ancora fatto vedere tra le build di test nei server di vari Paesi, che solitamente anticipano di qualche giorno il rilascio pubblico. Le patch di sicurezza di maggio 2023 potrebbero dunque arrivare con qualche giorno di ritardo rispetto al solito.

Il motivo? Pare che Samsung stia lavorando alla correzione di alcuni bug, compreso quello riguardante la fotocamera che abbiamo visto qualche giorno fa. Inoltre, c’è da dire che il produttore sarà già impegnato in queste settimane con la nuova versione della One UI dedicata ai prossimi pieghevoli, Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5 (attesi per l’estate, forse prima del solito), e con la One UI 6.0, che sarà basata su Android 14. Quest’ultimo è attualmente alla Beta 1 sui Google Pixel, ma entro l’estate Samsung aprirà probabilmente il suo programma di test pubblico.

Insomma, ci sono buone e “cattive” notizie: il prossimo aggiornamento per i Samsung Galaxy S23 andrà a risolvere alcuni fastidiosi bug, e per fare ciò ci toccherà attendere qualche giorno in più. Niente di tragico, no?

