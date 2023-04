Motorola Edge 30 Ultra è disponibile in offerta su Amazon con uno sconto sul prezzo di listino che si avvicina ai 300 euro. Lo smartphone Android è in promozione al minimo storico nella colorazione Interstellar Black, l’unica acquistabile sul noto sito (la versione Starlight White è disponibile sul sito ufficiale, ma a prezzo pieno).

Motorola Edge 30 Ultra in offerta su Amazon al minimo storico

La casa alata ha da poco lanciato Motorola Edge 40 Pro, che abbiamo già avuto modo di recensire, ma siamo ancora in attesa di scoprire Motorola Edge 40 e di saperne di più sull’eventuale Motorola Edge 40 Ultra. Lo scorso settembre il produttore ha portato al debutto Motorola Edge 30 Ultra, uno smartphone di fascia alta con specifiche tecniche capitanate dal display pOLED Endless Edge da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate fino a 144 Hz, HDR10+ e lettore d’impronte integrato, e dal SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 a 4 nm, affiancato da 12 GB di RAM LPDDR5 e da 256 GB di memoria interna UFS 3.1.

Il comparto fotografico è composto da quattro sensori: sul retro trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 200 MP (con pixel binning e OIS), sensore ultra-grandangolare e Macro Vision da 50 MP e teleobiettivo da 12 MP (con zoom ottico 2x e ibrido 16x), mentre frontalmente una fotocamera da 60 MP. Disponibili poi 5G dual SIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, porta USB Type-C 3.1, certificazione IP52 e audio stereo con Dolby Atmos. La batteria è da 4610 mAh ed è compatibile con la ricarica rapida cablata TurboPower da 125 W (che offre l’autonomia di un giorno in sette minuti), la ricarica wireless da 50 W e la ricarica inversa da 10 W.

Lato software, Edge 30 Ultra è stato lanciato con Android 12, ma dovrebbe accogliere Android 13 in queste settimane. Risulta compatibile con la funzione Ready For, che permette il collegamento in modalità wireless a schermi più ampi per giocare, fare videochiamate o semplicemente per disporre di un desktop più grande.

Motorola Edge 30 Ultra ha debuttato al prezzo consigliato di 999,90 euro, ma in queste ore potete portarvelo a casa con quasi 300 euro di sconto, a 729,90 euro. Se siete interessati, per procedere all’acquisto potete seguire il link Amazon qui sotto, mentre più in basso (e nel video qui sopra) potete trovare la nostra recensione per fugare eventuali dubbi.

