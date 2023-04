In Rete iniziano a farsi insistenti le indiscrezioni che provano ad anticiparci quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche di Samsung Galaxy Watch6, nuova generazione dello smartwatch del colosso coreano, la cui presentazione ufficiale dovrebbe essere in programma per l’estate.

Nelle ultime settimane sono emersi dei dettagli relativi al display, alla batteria e al processore e adesso è arrivato il momento di occuparsi anche del presunto design del nuovo smartwatch di Samsung.

Nuove anticipazioni su Samsung Galaxy Watch6

Il nuovo contributo per chi attende di scoprire le caratteristiche di Samsung Galaxy Watch6 arriva dal popolare leaker Ice Universe, che su Twitter ha reso noto che il modello migliore della prossima generazione di smartwatch del colosso coreano (probabilmente si riferisce alla versione Pro) dovrebbe poter contare su una lunetta girevole e su cornici ridotte.

Tanto per farsi un’idea di quelle che potrebbero essere le caratteristiche di tale device, ricordiamo la scheda tecnica di Samsung Galaxy Watch5 Pro:

display Sapphire Crystal Super AMOLED da 1,4 pollici con risoluzione 450 x 450 pixel (330 ppi)

SoC Exynos W920 dual core a 1,18 GHz

1,5 GB di RAM e 16 GB di memoria interna

connettività LTE (sulla versione apposita), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2,4 + 5 GHz), Bluetooth 5.2, NFC, GPS

cassa in titanio con cinturino D-Buckle Sport Band

certificazione IP68 (5 ATM), MIL-STD-810H

sensore BioActive (frequenza cardiaca ottica, tracciato elettrocardiaco, analisi impedenza bioelettrica), sensore di temperatura, accelerometro, barometro, giroscopio, sensore geomagnetico e di luminosità

batteria da 590 mAh con ricarica rapida wireless

sistema operativo Wear OS 3.5 Powered by Samsung con One UI Watch 4.5

compatibilità: da Android 8.0 Oreo con almeno 1,5 GB di RAM

dimensioni e peso: 45,4 x 45,4 x 10,5 mm, 46,5 grammi

Non ci resta altro da fare che darvi appuntamento alle prossime indiscrezioni, in attesa di scoprire quando Samsung Galaxy Watch6 sarà presentato ufficialmente dal colosso coreano e quando farà il suo esordio sul mercato.

* * * Nella foto in alto Samsung Galaxy Watch5 Pro