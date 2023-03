Torniamo a parlare dei prossimi smartwatch dell’azienda coreana, dopo aver recentemente visto infatti alcune indiscrezioni sulle batterie dei Samsung Galaxy Watch 6 e alcune voci su determinate caratteristiche di design, oggi parliamo della variante Pro (o forse delle varianti) degli smartwatch del brand.

Le indiscrezioni di oggi si posizionano a metà tra l’aspetto estetico e quello funzionale, stando infatti a quanto dichiarato dall’informatore coreano @SuperRoader, sembra che Samsung abbia intenzione di reinserire una caratteristica iconica dei propri smartwatch, che abbiamo visto fino alla penultima generazione.

Samsung Galaxy Watch 6 Pro potrebbe avere una ghiera fisica girevole

Sono in molti i fan del brand che attendono con ansia l’arrivo della nuova famiglia di smartwatch e, alcuni di loro, sicuramente saranno felici dell’indiscrezione di oggi: Samsung Galaxy Watch 6 Pro potrebbe avere una ghiera fisica girevole, ma non solo, sembra che quest’anno l’azienda potrebbe lanciare due versioni del modello Pro, in modo da accontentare anche chi non ama particolarmente gli smartwatch di grandi dimensioni.

Il ritorno della ghiera fisica girevole, amata da molti utenti non soddisfatti dell’alternativa digitale adottata su Galaxy Watch5, sarebbe limitata alla variante Pro di Galaxy Watch 6, pare infatti che per la versione standard l’azienda abbia deciso di mantenere la linea adottata con la precedente generazione, obbligando di conseguenza chiunque voglia la ghiera fisica ad acquistare la versione Pro.

Inoltre, come detto poco sopra, sembra che a differenza dello scorso anno, dove Galaxy Watch5 era disponibile nella sola dimensione da 45 mm, quest’anno Samsung abbia deciso di produrre due varianti di Galaxy Watch 6 Pro, in modo da accontentare anche gli utenti che prediligono dispositivi dalle dimensioni più compatte.

La nuova serie di smartwatch dell’azienda è attesa entro la fine dell’anno, c’è ancora dunque parecchio tempo per venire a conoscenza di tutti i dettagli del caso.

