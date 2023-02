Nel corso dell’anno, come di consueto, Samsung terrà il classico Galaxy Unpacked; evento in cui sono attesi i prossimi pieghevoli del colosso – Galaxy Z Flip 5 e Z Fold 5 – e la prossima iterazione di Galaxy Watch: Samsung Galaxy Watch 6.

Dopo anni di immobilismo pare si respiri aria di cambiamento in casa Samsung per quanto concerne il design del prossimo smartwatch; infatti, stando a quanto rivelato dall’affidabile informatore Ice Universe, molto preparato su tutto ciò che riguarda il colosso sudcoreano, sembra che il Galaxy Watch 6 dovrebbe adottare un display dai bordi curvi allontanandosi dal tipico schermo piatto che ne ha caratterizzato le passate iterazioni per scegliere un approccio più moderno che si ispira a Pixel Watch di Google, il quale a sua volta lo ha fatto con Apple Watch.

Benché questa soluzione sia generalmente considerata più elegante e al passo coi tempi, potrebbe lasciare insoddisfatti gli utenti più fedeli alla famiglia Galaxy Watch, abituati a canoni estetici che strizzano l’occhio agli smartwatch più professionali per il tracciamento dell’attività fisica. Si apre dunque un grande punto interrogativo sul modo in cui la fanbase più accanita potrebbe accogliere questo drastico cambiamento e che impatto avrebbe sulla divisione dell’azienda.

Cosa sappiamo finora di Samsung Galaxy Watch 6

Per quanto concerne il resto delle caratteristiche tecniche, stando a una precedente fuga di informazioni, Samsung pare voglia affidarsi al produttore cinese BOE per la realizzazione del display OLED di Galaxy Watch 6, abbandonando dunque l’utilizzo di pannelli proprietari, la cui forma rimarrà circolare, in continuità con i precedenti modelli.

Parlando di processore, dopo aver utilizzato lo stesso Exynos W920 per i passati due anni è lecito attendersi un aggiornamento da questo punto di vista, sempre con un SoC proprietario, sebbene attualmente non siano trapelate notizie in merito.

Galaxy Watch 6 dovrebbe riproporre tutte le ottime funzioni per la misurazione dei dati sanitari più importanti quali il monitoraggio della pressione sanguigna, battito cardiaco, ECG, ossigenazione del sangue (SpO2) nonché il tracciamento delle varie fasi del sonno e quello dell’attività fisica.

Dunque, dopo anni di immobilismo nel comparto del design, Samsung Galaxy Watch 6 punta a rivoluzionare la propria estetica sfidando apertamente la concorrenza anche in questo ambito. Staremo a vedere quali saranno i piani del colosso per il prossimo smartwatch; ovviamente vi aggiorneremo appena dovessero emergere ulteriori novità.

In copertina Samsung Galaxy Watch5 Pro

