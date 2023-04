Google Lens, uno dei servizi più potenti tra quelli offerti da Google, progettato per fornire all’utente svariate informazioni attraverso l’analisi visiva di ciò che viene inquadrato con la fotocamera dello smartphone o ciò che è presente all’interno di scatti o screenshot già catturati, sta ricevendo una nuova icona.

Dopo essersi manifestata nella versione 114 del browser Google Chrome Canary (versione in anteprima, instabile, del browser Google Chrome), la nuova icona è ora sbarcata nell’ultima versione in anteprima dell’App Google.

L’app Google aggiorna anche l’icona di Google Lens nella barra di ricerca

La più recente versione in anteprima dell’App Google, ovvero la 14.17.16.29, disponibile per tutti gli iscritti al programma beta dell’app attraverso il Google Play Store, ha introdotto una piccola novità estetica nella barra di ricerca.

Nello specifico, si tratta della nuova icona di Google Lens, già avvistata qualche settimana fa in una delle più recenti versioni di Chrome Canary, che prende il posto di quella vecchia.

La nuova icona, che potete vedere dall’immagine seguente, è una sorta di combinazione della storica icona e di quella a forma di fotocamera.

Molto probabilmente in futuro vedremo anche l’icona aggiornata anche in altre app che integrano Google Lens, come Google Fotocamera, e il Google Pixel Launcher o nell’apposita scorciatoia per l’accesso ai servigi di Lens.

Come aggiornare App Google e provare le novità in anteprima

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte sull’App Google, potete verificare di avere installato sul vostro smartphone Android l’ultima versione disponibile attraverso il Google Play Store cliccando sul badge sottostante.

Qualora siate invece interessati a provare le novità in anteprima che verranno introdotte all’interno di App Google, potete iscrivervi al programma beta dell’app, sempre attraverso il Google Play Store, accedendo a questa pagina, effettuando un tap su “Join the program” e procedendo con l’aggiornamento dell’app.

