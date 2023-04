Headunit Reloaded Emulator HUR è un’applicazione che offre la possibilità di trasformare uno smartphone o un tablet Android in un sistema infotainment con Android Auto collegandolo allo smartphone o a un tablet via cavo o tramite Wi-Fi.

Per collegare i dispositivi in modalità USB è sufficiente usare un cavo OTG in caso di tablet e consentire a HUR di essere l’app predefinita per l’azione e selezionare la casella “sempre”.

Se state eseguendo l’app su un dispositivo con Android 7.0 o versioni successive potreste dover abbassare la barra delle notifiche e selezionare il dispositivo USB connesso prima dell’avvio dell’app.

In modalità Wi-Fi è necessario installare l’app Wi-Fi Launcher sullo smartphone, selezionare il bluetooth dell’auto nell’app Wi-Fi Launcher e attendere l’avvio automatico.

Successivamente basta abilitare l’opzione hotspot in WiFi Launcher, connettere l’unità della propria auto all’hotspot dello smartphone e aprire HeadUnit Reloaded.

Quando Android Auto e HUR sono in esecuzione sullo stesso dispositivo è possibile attivare la modalità personale aprendo HUR e toccando la voce “Self-mode” assicurandosi di avere Android Auto installato sul dispositivo che si sta tentando di raggiungere.

Headunit Reloaded Emulator HUR è disponibile per Android al prezzo di 4,99 euro e non contiene acquisti in-app né pubblicità. A seguire trovate il badge per reperire l’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 4.1 o versioni successive.

