Continuiamo a seguire con interesse il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso l’introduzione di nuove funzionalità e la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza sempre più piacevole.

Tra le novità che dovrebbereo essere presto messe a disposizione di tutti gli utenti vi sono quelle che riguardano i dispositivi collegati e la creazione di adesivi.

Scoperte due novità in arrivo su WhatsApp

Nelle scorse settimane è emerso che il team di sviluppatori di WhatsApp era al lavoro su una funzione di chat bloccata per i dispositivi collegati, così da garantire agli utenti una maggiore privacy e mettere al sicuro le conversazioni sensibili su tutti i device.

Grazie alle ultime release dell’app abbiamo scoperto che gli sviluppatori sono al lavoro su un’altra funzione per i dispositivi collegati, ossia la possibilità di creare, visualizzare e seguire i canali.

In pratica, se al momento solo dai dispositivi principali è possibile gestire i canali, in futuro ciò dovrebbe essere ammesso anche da quelli collegati, in modo da rendere questo strumento più popolare e accessibile.

Nelle scorse ore è stata rilasciata anche la versione 2.24.10.23 beta di WhatsApp per Android, con la quale viene implementata una funzione già vista su iOS, ossia una scorciatoia per la creazione degli adesivi.

In pratica, gli sviluppatori stanno separando il consueto strumento di creazione di adesivi dalla funzionalità di creazione di adesivi con intelligenza artificiale (fino ad oggi gli utenti idonei che potevano creare adesivi generati dall’intelligenza artificiale potevano accedervi attraverso la medesima scorciatoia per creare adesivi personalizzati dalla libreria di foto, ciò tramite un successivo avviso e con conseguente rischio di confusione).

Al momento non vi sono informazioni su quando tali novità saranno implementate per tutti.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Se desiderate provare le ultime novità studiate dal team di WhatsApp per Android, avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al relativo canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link).

Coloro che non fossero riusciti a iscriversi al programma beta ma volessero provare lo stesso in anteprima le ultime versioni della popolare app di messaggistica istantanea hanno la possibilità di farlo installando manualmente i relativi file APK, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

