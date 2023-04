Torniamo ad occuparci dell’Exynos 2400 di Samsung, inedito SoC che il colosso sudcoreano starebbe valutando di sfruttare come cuore della prossima generazione di smartphone flagship (ovvero i Galaxy S24), almeno secondo alcune indiscrezioni provenienti direttamente dalla Corea del Sud.

Nelle ultime ore, l’attivissimo leaker Revegnus ha condiviso su Twitter molti dettagli sulla piattaforma, partendo da alcuni ragionamenti sul perché i SoC prodotti da TSMC funzionino meglio di quelli prodotti da Samsung, e arrivando poi a svelare le specifiche complete dell’Exynos 2400.

Perché TSMC produce chip migliori di quelli Samsung

Il leaker inizia la sua rassegna tentando di spiegare i motivi per cui la fonderia di Samsung, dando la colpa delle difficoltà rispetto a TSMC ad una singola persona (che sarebbe poi stata licenziata dal colosso sudcoreano).

Sebbene fino al processo a 10 nm le due fonderie fossero molto vicine in termini di tecnologia “allo stato dell’arte”, superata quella barriera si è manifestata una differenza significativa.

TSMC è stata la prima a introdurre sul mercato la tecnologia a pellicole per la fotolitografia EUV e, nonostante una sorta di rincorsa agli equipaggiamenti da parte di Samsung, la suddetta persona si sarebbe rivelata piuttosto avara con i propri investimenti, impedendo all’azienda di sfruttare appieno tali equipaggiamenti.

Un’altra differenza tra le due fonderie, sempre dovuta al differente approccio lato investimenti, risiede nel packaging. Dal 2016, TSMC ha investito molto nel packaging mentre Samsung è stata piuttosto pigra al riguardo.

Recentemente, Samsung avrebbe assunto molto personale da TSMC per migliorare la qualità della propria fonderia, probabilmente in vista del rilancio dei SoC Exynos sui propri flagship, testimonianza ulteriore della volontà di raggiungere (e superare) TSMC.

L’argomento è reso ancora più caldo dalla estensione dell’accordo strategico tra il colosso sudcoreano e AMD che porterà ancora una volta le soluzioni AMD Radeon sulle prossime generazioni dei chip sviluppati da Samsung, con l’Exynos 2400 che pare in pole position per portare al debutto una nuova GPU nata dalla collaborazione.

Come sarà il SoC Exynos 2400?

Terminata l’analisi della situazione attuale, il leaker ha poi condiviso le specifiche tecniche complete del SoC Exynos 2400, rivelando informazioni in linea con quelle trapelate in precedenza e aggiungendo alcuni dettagli mancanti che configurano questa piattaforma come un deciso passo in avanti rispetto al passato.

Per produrre questo SoC, Samsung potrebbe sfruttare la tecnologia 4LPP+ (processo SF4P a 4 nm) che, almeno sulla carta, non dovrebbe perdere contro il processo produttivo N5 (5 nm) di TSMC.

Tornando all’Exynos 2400, questo dovrebbe vantare una cpu a dieci core con quattro cluster (struttura 1+2+3+4), GPU di nuova generazione realizzata in collaborazione con AMD e specifiche di punta, anche lato connettività.

Le specifiche complete dell’Exynos 2400

Di seguito, riportiamo le specifiche del SoC Exynos 2400 di Samsung, condivise dal leaker Revegnus.

Processo produttivo: 4 nm (SF4P, tecnologia 4LPP+)

(SF4P, tecnologia 4LPP+) CPU: dieci core (1+2+3+4, tutti ARMv9) con 8 MB di cache L3 1x Cortex-X4 a 3,1 GHz (prime core) 2x Cortex-A720 a 2,9 GHz (performance core) 3x Cortex-A720 a 2,6 GHz (mid-end core) 4x Cortex-A520 a 1,8 GHz (efficiency core)

(1+2+3+4, tutti ARMv9) con di cache L3 GPU: Samsung Xclipse 940 basata su RDNA2 6WGP Custom (12 CU, 768 SP, 48 TMUs, 32 ROPs)

AI: NPU + DSP (INT8: minimo 44 TOPs)

+ (INT8: minimo 44 TOPs) ISP: supporto a fotocamere fino a 320 megapixel

Registrazione video: fino all’ 8K a 60 fps Codec: AVC, HEVC, VP9, AV1

a Memoria RAM: LPDDR5X a 8,5 Gbps (banda pari a 68,26 GB/s)

a (banda pari a 68,26 GB/s) Spazio di archiviazione: UFS 4.0

Geolocalizzazione: GPS , GLONASS , BeiDou , Galileo

, , , Modem: 5G NR Sub-6 GHz + mmWave + LTE Cat.24 8CA 5G NR (SA+NSA): fino a 5,1 Gbps 5G mmWave: fino a 7,35 Gbps LTE: fino a 3 Gbps



Questo SoC potrebbe fare meglio del Silicon M1 di Apple

Revegnus va addirittura oltre coi propri ragionamenti, indicando che l’Exynos 2400 ha la necessità di rendere almeno come l’Apple Silicon M1 (lato CPU), chip che Apple ha lanciato sul mercato nella seconda parte del 2020. Questa necessità è dettata da un paio di motivazioni.

La prima è temporale: secondo il leaker è strano pensare che un chip del 2024 non sia in grado di battere un chip del 2020.

La seconda è tecnica: la dimensione del die del prossimo Exynos 2400 dovrebbe essere simile a quella del SoC M1 e il numero di core della CPU è pari a 10 (contro gli 8 del chip della mela morsicata nella sua versione base).

Certo, i SoC non sono composti dalla sola CPU ma al loro interno inglobano tanti altri “cuori” che collaborano tra loro: bisognerà vedere come si comporteranno GPU, NPU e ISP (tra gli altri).

Il leaker è comunque certo: se Samsung fallisse con l’Exynos 2400, dovrebbe seriamente rivedere i propri programmi legati alla fonderia (almeno per quanto concerne la linea destinata agli smartphone flagship).

Con i Galaxy S24, potrebbe tornare il dualismo Exynos/Qualcomm

Parlando del SoC Exynos 2400 non possiamo non parlare dei prossimi Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra: come anticipato, dopo un anno di “stop” potrebbe tornare il dualismo con i SoC Qualcomm a seconda del mercato di destinazione degli smartphone (fino alla serie Galaxy S22, in Italia sono arrivati i modelli con SoC Exynos, mentre i Galaxy S23 hanno lo Snapdragon 8 Gen 2 su scala globale).

Nelle ultime settimane stanno circolando in rete molte indiscrezioni sulla prossima generazione di flagship di casa Samsung. Le ultime in ordine cronologico ci hanno raccontato i possibili miglioramenti lato batteria e in termini di quantitativo di memoria RAM.

Specie se si concretizzassero queste voci attorno all’Exynos 2400, un ritorno ai SoC prodotti in casa per i propri flagship potrebbe non essere così disastroso come paventato da molti utenti in rete.

Certo, siamo ancora lontani dal periodo di lancio della serie Galaxy S24 che non dovrebbe arrivare prima dell’inizio del prossimo anno. Prima di allora, verremo sommersi da un’enorme mole di rumor sul loro conto che cercheranno di ufficializzarli prima che possa farlo Samsung.

