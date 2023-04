Il team di Google Design ha deciso di prendere parte alla Milano Design Week 2023 con Shaped by Water, installazione che include anche un tavolo pieno di prodotti del colosso di Mountain View, tra cui il tanto atteso Google Pixel Tablet in un nuovo colore corallo.

Stando alle ultime indiscrezioni, Google dovrebbe lanciare questo dispositivo in quattro colorazioni, due delle quali (una verde con una cornice nera e una beige con una cornice bianca) sono già emerse in Rete nelle scorse settimane e questa corallo dovrebbe essere la terza, a cui si dovrebbe aggiungere una quarta variante (probabilmente in giallo).

Google Pixel Tablet si mostra in un inedito colore

Le tre colorazioni di Google Pixel Tablet già svelate dal colosso di Mountain View possono essere viste in questo breve video, in attesa di una conferma su quella che sarà la quarta:

Resta da capire se il design di questi modelli portati da Google a Milano sia quello definitivo o se, al contrario, il Google Pixel Tablet destinato alla commercializzazione vanterà un look con delle piccole differenze:

Da notare che tra i dispositivi presenti a Milano vi era anche Google Pixel Watch Metal Links Band in versione Brushed Silver, il cui lancio sul mercato è in programma nelle prossime settimane.

Se siete curiosi di vedere l’installazione di Google alla Milano Design Week 2023, non dovete fare altro che mettervi comodi e guardare i seguenti contenuti:

Ricordiamo che il 10 maggio è in programma l’attesissima edizione 2023 di Google I/O, appuntamento in occasione del quale il colosso di Mountain View dovrebbe presentare Google Pixel 7a e Google Pixel Fold e lanciare sul mercato Google Pixel Tablet.

In sostanza, i fan di Google si possono preparare a vivere un’estate molto calda.

