A inizio mese, l’operatore telefonico WINDTRE aveva aggiunto alla lista dei dispositivi compatibili con il proprio servizio Wi-Fi Calling un paio di smartphone del produttore Xiaomi; oggi con l’intento di rendere tale servizio compatibile con quanti più dispositivi possibile, l’operatore rimpingua la lista appena citata con alcuni smartphone HONOR, Samsung e Xiaomi.

WINDTRE aggiunge alcuni smartphone HONOR, Samsung e Xiaomi alla lista dei dispositivi compatibili con il servizio Wi-Fi Calling

WINDTRE ha scelto il nome Wi-Fi Calling per il proprio servizio Voice Over Wi-Fi, tecnologia che consente di trasferire il traffico telefonico di una normale telefonata dalla rete cellulare ad una rete Wi-Fi, domestica o pubblica che sia, facendo sì che lo smartphone utilizzi il protocollo VoIP; si tratta di un servizio utile in tutte quelle circostanze e luoghi in cui la copertura della rete cellulare è scarsa.

Nella giornata odierna l’operatore ha aggiunto ben otto dispositivi alla lista degli smartphone compatibili, nello specifico Honor Magic 4 Pro, Honor X6, Samsung Galaxy A03s, Samsung Galaxy A22 5G, Xiaomi 11T, Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11i e Xiaomi Redmi 12C.

Complici le aggiunte appena citate, la lista dei dispositivi compatibili con il servizio dell’operatore si amplia ulteriormente, includendo i seguenti smartphone: Honor 70 Lite, Honor Magic 4 Pro, Honor Magic 5 Lite 5G, Honor X6; Samsung Galaxy A03s, Galaxy A04s, Galaxy A12, Galaxy A13, Galaxy A13 4G NE, Galaxy A13 5G, Galaxy A14 LTE, Galaxy A14 5G, Galaxy A22, Galaxy A22 5G, Galaxy A32, Galaxy A32 5G, Galaxy A33 5G, Galaxy A34 5G, Galaxy A52, Galaxy A52 5G, Galaxy A52s 5G, Galaxy A53 5G, Galaxy A54 5G, Galaxy M22, Galaxy M23 5G, Galaxy M31s, Galaxy M32, Galaxy M53 5G, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10 Lite, Galaxy Note 10s, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 5G, Galaxy Note 20 Ultra 5G, Galaxy S20, Galaxy S20 5G, Galaxy S20 FE, Galaxy S20 FE 5G, Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy S20+, Galaxy S20+ 5G, Galaxy S21 5G, Galaxy S21 5G FE, Galaxy S21 5G FE NV, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S22 5G, Galaxy S22+ 5G, Galaxy S22 Ultra 5G, Galaxy S23 5G, Galaxy S23+ 5G, Galaxy S23 Ultra 5G, Galaxy XCover Pro, Galaxy Z Flip 3 5G, Galaxy Z Flip 4 5G, Galaxy Z Fold 3 5G, Galaxy Z Fold 4 5G; Vivo V23 5G, Vivo Y21, Vivo Y33s, Vivo Y55 5G, Vivo Y72 5G, Vivo Y76 5G; Xiaomi 11 Lite 5G NE, Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro, Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11i, Xiaomi 12, Xiaomi 12 Lite, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 13, Xiaomi 13 Lite, Xiaomi Redmi 9T, Xiaomi Redmi 12C, Xiaomi Redmi Note 12, Xiaomi Redmi Note 12 5G, Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G, Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G.

Si ricorda che, per poter usufruire del servizio Wi-Fi Calling di WINDTRE, bisogna essere in possesso di un dispositivo compatibile (e dunque presente nella suddetta lista), aggiornato all’ultima versione software disponibile e deve avere l’opzione delle chiamate Wi-Fi attiva nelle impostazioni.

