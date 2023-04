Se avete deciso di acquistare Redmi Watch 3 e state soltanto aspettando l’occasione giusta, Amazon potrebbe avere ciò che fa al caso vostro: sulla popolare piattaforma e-commerce, infatti, il nuovo smartwatch di Redmi è disponibile a meno di 100 euro.

In particolare, in offerta vi sono sia la versione nera che quella beige, in entrambi i casi con la formula Venduto e spedito da Amazon, al prezo di 99,99 euro e con disponibilità immediata (e spese di spedizione incluse per gli utenti Prime).

Su Amazon Redmi Watch 3 è in offerta

Lanciato nel nostro Paese alla fine dello scorso mese, il nuovo smartwatch di Redmi può contare su un display AMOLED da 1,75 pollici con risoluzione 390 x 450 pixel e una luminosità di 600 nit e su una cassa realizzata con una finitura metallica lucida che utilizza la tecnologia NCVM (soluzione che è in grado di conferire al device una sensazione premium).

Tra le altre caratteristiche principali troviamo una scocca impermeabile fino a 5 ATM (può essere indossato mentre si nuota), il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue (SpO2) e della qualità del sonno, il tracciamento continuo della frequenza cardiaca, il supporto alla geolocalizzazione (GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS), il supporto alle chiamate via Bluetooth (ciò grazie ad un altoparlante HD e ad un microfono con tecnologia per la cancellazione del rumore) e una batteria che, a dire del produttore, è in grado di garantire fino a 12 giorni di autonomia.

Inoltre, per gli appassionati di sport Redmi Watch 3 è capace di supportare fino a 121 attività, sei delle quali vengono riconosciute in modo automatico.

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate approfittare dell’offerta di Amazon dedicata al nuovo smartwatch di Redmi, non dovete fare altro che cliccare sul seguente link:

Acquista Redmi Watch 3 in offerta su Amazon a 99,99 euro

