Il team di Google sta lavorando alacremente per aggiornare il selettore dell’account su Android secondo gli stilemi del Material You e in questo momento il dettaglio in discorso è in distribuzione per quattro app del colosso di Mountain View: App Google, Google Play Store, Google Calendar e Google Podcast.

Google, Podcast, Calendar e Play Store: l’account si seleziona in Material You

Badate bene: non per tutte le applicazioni menzionate si tratta di primi avvistamenti; nel caso del Google Play Store, ad esempio, il roll out di questa piccola novità era partito nel mese di marzo, di pari passo con il rilascio della versione 35.3.10-21. Il portato dell’aggiornamento è presto detto: un tocco sull’avatar apre il nuovo selettore dell’account, che si presenta nelle forme di due riquadri rettangolari dai bordi stondati; quello interno assume una tonalità più scura nel rispetto del Dynamic Color e ospita tutte le voci ad eccezione di Impostazioni, Guida e feedback, Norme sulla privacy e Termini di servizio.

Passando all’App Google, il rettangolo più interno comprende il selettore dell’account, la Cronologia, l’opzione per cancellarne gli ultimi 15 minuti, i Promemoria e poco altro. La novità risulta visibile con la versione 14.15 dell’app e coinvolge anche Google Podcast.

Infine, anche Google Calendar recepisce il nuovo stile, come si può notare dagli screenshot seguenti.

Come aggiornare App Google, Calendar, Podcast e Play Store

Tutte le applicazioni possono essere comodamente aggiornate sul Google Play Store: se non avete attivi gli aggiornamenti automatici, vi basterà cliccare sui badge sottostanti e scaricare l’aggiornamento più recente.

App Google:

Google Podcast:

Google Calendar:

Per aggiornare il Play Store, dovete semplicemente aprirlo, toccare l’icona del profilo ed entrare in Impostazioni Informazioni Versione del Play Store : gli eventuali aggiornamenti disponibili verranno scaricati e installati automaticamente.

