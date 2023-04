Recentemente abbiamo visto alcuni dei guai giudiziari che vedono coinvolti OPPO, OnePlus e Nokia, le aziende cinesi hanno dovuto interrompere la vendita dei propri dispositivi sul mercato tedesco a causa di alcune presunte violazioni di brevetti Nokia.

In seguito OPPO si è premurata di rassicurare gli utenti, l’azienda non ha intenzione di abbandonare il mercato europeo, ma vuole anzi lavorare con Nokia per riuscire a trovare un accordo e rientrare contestualmente nel mercato tedesco.

Ora un’altra azienda, facente capo alla BBK Electronics come OPPO e OnePlus, sembra avere gli stessi problemi sopra citati in Germania, si tratta di vivo che sta affrontando una causa giudiziaria che potrebbe costringerla ad interrompere le vendite nel mercato tedesco.

Anche vivo sta avendo problemi per il presunto uso improprio dei brevetti Nokia

Il tribunale distrettuale di Mannheim in Germania ha recentemente preso una decisione che potrebbe causare seri guai a vivo, l’azienda cinese infatti potrebbe essere costretta ad interrompere la commercializzazione dei propri dispositivi sul mercato tedesco, se non si dovesse trovare una soluzione alla situazione.

vivo in realtà aveva in essere appositi accordi con Nokia per l’utilizzo dei brevetti, tali accordi però sembrano cessati nel 2021 senza che l’azienda cinese potesse ottenere un successivo rinnovo dei canoni di licenza; l’azienda comunica l’intenzione di presentare ricorso contro la decisione presa dal tribunale, asserendo al contempo di essere pronta, se necessario, ad interrompere la vendita dei propri dispositivi in Germania.

La società polemizza inoltre riguardo al comportamento di Nokia, che non avrebbe offerto un’opzione di rinnovo della licenza “equa, ragionevole e non discriminatoria”; di seguito la dichiarazione di vivo:

vivo rispetta pienamente la proprietà intellettuale e si impegna per una continua innovazione attraverso un’ampia ricerca e sviluppo. Negli ultimi anni, vivo ha stipulato accordi di licenza incrociata con numerose aziende leader. Abbiamo negoziato con Nokia per il rinnovo delle licenze reciproche, ma finora non siamo riusciti a raggiungere un accordo. Crediamo fermamente che Nokia non abbia ancora adempiuto al proprio obbligo di offrire una licenza a condizioni “FRAND” (eque, ragionevoli e non discriminatorie). Abbiamo letto con disappunto la decisione del tribunale distrettuale di Mannheim e ci siamo preparati a sospendere la vendita e la commercializzazione dei prodotti interessati attraverso i canali ufficiali di vivo Germany, se necessario. Ci stiamo preparando a presentare ricorso contro la decisione e esamineremo altre opzioni. Nel frattempo, continueremo i negoziati con Nokia per risolvere la questione in conformità con i termini “FRAND”.

Allo stato attuale dunque vivo non è obbligata ad interrompere la commercializzazione dei propri prodotti, ma potrebbe doverlo fare qualora fallisse il ricorso in tribunale e non si riuscisse a trovare una soluzione con Nokia. Sembra che la Germania non abbia intenzione di chiudere un occhio sulle presunte pratiche scorrette delle aziende tecnologiche cinesi, staremo a vedere come evolverà la situazione.

Potrebbe interessarti anche: Recensione Vivo X90 Pro: foto spettacolari ma anche lui è vittima del 2023