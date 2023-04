La scorsa settimana abbiamo visto i dubbi legati al presunto abbandono da parte di OPPO e di OnePlus del mercato europeo, dubbi in seguito fugati dalla stessa OPPO. Il tutto, come già visto, è legato alla controversia con Nokia, in merito alla presunta violazione da parte dell’azienda cinese di alcuni brevetti, controversia che ha portato allo stop della commercializzazione degli smartphone del brand in Germania.

Le due aziende, interpellate sulla questione la scorsa settimana, avevano risposto così:

OPPO and OnePlus are committed to all the existing European markets. We had a great start in 2023 with the successful launches of several products in Europe and have a line-up of upcoming products for the rest of the year. As always, OPPO and OnePlus will continue to provide more innovative products and the best-in-class service for users moving forward.