Dopo la presentazione avvenuta in occasione del Mobile World Congress 2023 alcune settimane fa, il nuovo nubia Pad 3D si prepara a fare il suo debutto ufficiale sul mercato. In queste ore, infatti, ZTE ha annunciato prezzo e disponibilità del nuovo tablet, dando via ai preordini in vista dell’avvio effettivo delle spedizioni e delle vendite. Il prezzo del nuovo tablet è elevato ma il listino da top di gamma è collegato alla presenza di una funzione unica nel settore. Il nubia Pad 3D è in grado di riprodurre immagini 3D, trasformandole in tempo reale dal 2D, permettendo all’utente di visualizzare contenuti in 3 dimensioni anche senza il supporto di occhiali. Ecco tutti i dettagli in merito al lancio del nuovo tablet nubia sul mercato italiano.

nubia Pad 3D: preordini aperti, ecco prezzo e promo lancio

Dalla giornata di oggi è disponibile in preordine il nuovo nubia Pad 3D. Il tablet può essere preordinato tramite lo store ufficiale di ZTE. Il prezzo di listino è di 1.299 euro. Per chi effettuerà il preordine, però, c’è un bonus: il dispositivo viene scontato di 100 euro (è necessario utilizzare il codice promozionale ZTE3D100) e viene spedito con incluso il caricatore (non incluso in caso di acquisto fuori promozione). Per chi effettuerà il preordine oggi del nuovo tablet, inoltre, le consegne partiranno dal prossimo 11 aprile 2023, data in cui inizia anche la fase di vendita del dispositivo.

Per accedere alla promozione è possibile sfruttare il link qui di sotto:

>> Preordina il nubia Pad 3D <<

Il nuovo nubia Pad 3D può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 888 supportato da 8GB di memoria RAM e 128 GB di storage (c’è anche una variante 12+256 GB che non viene venduta in Italia). Da notare anche la presenta di un display IPS LCD da 12,4 pollici, con risoluzione di 2560 x 1600 pixel e refresh rate di 120 Hz. La batteria è da 9.070 mAh e c’è il supporto alla ricarica rapida da 33 W. Tra le specifiche c’è spazio anche per un sistema audio con quattro altoparlanti.

Il fulcro del progetto è chiaramente il display in grado di garantire la conversione dei contenuti da 2D a 3D con la possibilità, per l’utente, di visualizzare le immagini tridimensionali anche senza occhiali specifici. L’effetto 3D è ottenuto tramite uno strato di DLB e all’essenziale supporto dell’IA. Le quattro fotocamere (due anteriori da 8 Megapixel e due posteriori da 16 Megapixel) costituiscono un sistema in grado di creare contenuti in 3D grazie all’applicazione della tecnologia Stability.ia.

Leggi anche: Nubia Z50 Ultra è ufficiale con display senza notch e Snapdragon 8 Gen 2