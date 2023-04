Il team di sviluppatori di Samsung lavora senza sosta all’aggiornamento dei vari smartphone dell’azienda e nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di un nuovo update per Samsung Galaxy S10 5G, Galaxy S21, Galaxy A32 5G e Galaxy A14.

Samsung Galaxy S10 5G è l’ultimo della sua serie ad essere supportato

La scorsa settimana il colosso coreano ha annunciato di avere terminato il supporto per Samsung Galaxy S10, Galaxy S10+ e Galaxy S10e mentre Samsung Galaxy S10 5G continuerà a ricevere update e nelle scorse ore è stato rilasciato quello che porta con sé le patch di sicurezza di aprile 2023 (con cui vengono corrette oltre 60 vulnerabilità).

Il nuovo firmware è contraddistinto dalla sigla G977BXXSEHWC1 e non dovrebbero esserci altre novità oltre quelle relative alla sicurezza.

Le patch di aprile arrivano su Samsung Galaxy S21

Nelle scorse ore le patch di sicurezza di aprile hanno iniziato a sbarcare anche sugli smartphone della serie Samsung Galaxy S21 commercializzati in Europa.

Il nuovo firmware, che è contraddistinto dalla sigla G99xBXXU7EWCH, è già stato segnalato in Romania e presto dovrebbe arrivare anche in altri Paesi.

Samsung Galaxy A32 5G si aggiorna con le patch di aprile

Dalla Corea del Sud arriva la notizia del rilascio dell’aggiornamento che porta su Samsung Galaxy A32 5G le patch di sicurezza di aprile 2023.

L’update in questione, che porta il firmware alla versione A326KKSS4DWC5, non dovrebbe introdurre nuove funzionalità e a breve dovrebbe arrivare anche in altri Paesi.

Per Samsung Galaxy A14 5G è tempo di One UI 5.1

Continua a diffondersi l’aggiornamento che porta su Samsung Galaxy A14 5G la versione 5.1 dell’interfaccia One UI, già disponibile in alcuni Paesi asiatici.

L’update in questione porta il firmware alla versione A146PXXU2BWD1 e implementa le patch di sicurezza di aprile 2023.

Come scaricare e installare l’aggiornamento

Quando l’update sarà effettivamente diponibile, sarà lo stesso smartphone a segnalarlo con una notifica di sistema.

I più impazienti possono comunque procedere ad un controllo manuale, andando nel menu delle Impostazioni, accedendo alla sezione dedicata all’Aggiornamento software e avviando la ricerca.