Arriva una notizia molto interessante per tutti gli utenti che quotidianamente utilizzano WhatsApp. Il team di sviluppo della popolare app di messaggistica, per il momento solo a tutti gli utenti che sfruttano la versione in anteprima dell’app, ovvero WhatsApp Beta, sta rilasciando la cosiddetta companion mode.

In sostanza, questa novità consente di utilizzare lo stesso account su due smartphone contemporaneamente. Gli smartphone faranno comunque parte del computo totale dei dispositivi connessi tramite la funzionalità multi-dispositivo (per la quale è stato recentemente aumentato il limite per l’utilizzo su quattro dispositivi contemporaneamente).

WhatsApp Beta: lo stesso account si può usare su due smartphone

Nel novembre dello scorso anno, vi avevamo già parlato della companion mode, funzionalità introdotta con la versione 2.22.24.18 di WhatsApp Beta per Android. All’epoca (e fino ad oggi), la funzionalità era disponibile esclusivamente per una manciata di fortunati beta tester.

Questa funzione, molto richiesta dagli utenti è già disponibile su altre app di messaggistica (tipo Telegram), è stata interpretata dal team di sviluppo di WhatsApp come un’estensione della funzionalità multi-dispositivo ed è stata progettata per consentire agli utenti di collegare il proprio account WhatsApp esistente a un altro telefono cellulare per sfruttare lo stesso account senza che lo smartphone principale sia connesso a internet.

Oggi, grazie al portale specializzato WaBetaInfo, apprendiamo che la companion mode è in distribuzione graduale per tutti i beta tester e, di conseguenza, il rilascio sulla versione stabile dell’app potrebbe essere dietro l’angolo.

Per potere essere certi di ricevere la companion mode è necessario che sul vostro smartphone principale (e anche su quello che eventualmente volete collegare come secondo smartphone allo stesso account) sia installata la versione 2.23.8.2 (o una versione successiva) di WhatsApp Beta o di WhatsApp Business Beta per Android.

Attualmente, purtroppo, la funzionalità non è disponibile su WhatsApp per iOS. Tuttavia, qualora un utente abbia WhatsApp sul proprio iPhone e possegga anche uno smartphone Android, potrà tranquillamente sfruttare la funzionalità dato che sugli smartphone Android è possibile abilitarla

Più in generale, dunque, la companion mode è (attualmente) utilizzabile solo nel caso in cui il secondo dispositivo sia uno smartphone o un tablet Android.

Come sfruttare la companion mode di WhatsApp?

Per collegare un secondo smartphone Android allo stesso account WhatsApp dello smartphone principale è sufficiente seguire i seguenti semplici passaggi:

Scaricare la più recente versione di WhatsApp Beta o WhatsApp Business Beta sullo smartphone Android secondario (o su un tablet Android). Nella schermata di registrazione dell’account, effettuare un tap sui tre puntini in alto a destra e, dal menu contestuale, selezionare “Collega all’account esistente”. Aprire WhatsApp sul dispositivo principale (quello su cui è attivo l’account), effettuare un tap sui tre puntini in alto a destra, selezionare “Dispositivi collegati” e, infine, effettuare il tap su “Collega un dispositivo”. A questo punto sarà sufficiente inquadrare il codice QR che spunta sullo smartphone secondario e il gioco è fatto (inizierà la sincronizzazione delle chat).

Da quando è stata rivista la modalità multi-dispositivo, WhatsApp sincronizza costantemente la cronologia delle chat tra tutti i dispositivi collegati (che possono essere al massimo quattro).

Va precisato che, nonostante il rilascio allargato a tutti i beta tester, alcune delle funzionalità potrebbero non risultare ancora disponibili (ad esempio la gestione delle liste broadcast o la pubblicazione di uno stato).

Infine, è giusto sottolineare che tutti i messaggi e tutte le chiamate personali rimangono protette dalla crittografia end-to-end anche quando si utilizza l’account WhatsApp dallo smartphone secondario: quando qualcuno ci invia un messaggio, questo viene inviato simultaneamente a tutti i dispositivi mantenendo la crittografia.

Come aggiornare WhatsApp e testare le ultime novità in anteprima

Per non perdervi le ultime novità introdotte sulla versione stabile di WhatsApp per gli smartphone basati sul sistema operativo Android di Google, vi basterà verificare l’eventuale presenza di aggiornamenti tramite il Google Play Store: per farlo, è possibile seguire la classica procedura di verifica della presenza di aggiornamenti o, in alternativa, cliccare sul badge sottostante per aggiornare o scaricare l’app.

Qualora siate desiderosi di testare in anteprima le novità che verranno presto introdotte sul canale stabile, potete invece scaricare l’ultima versione disponibile di WhatsApp Beta: per farlo, è necessario iscriversi al Programma Beta dell’app (è possibile trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link) attraverso il Google Play Store.

Qualora il Programma Beta fosse momentaneamente al completo, sarebbe comunque possibile testare in anteprima le ultime versioni di WhatsApp Beta, procedendo con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile seguendo questo link).

Potrebbe interessarti anche: Le nostre guide di WhatsApp