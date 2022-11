Continuiamo a seguire con attenzione le novità man mano introdotte dal team di sviluppatori di WhatsApp nel suo instancabile lavoro di miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea.

Ieri, grazie alla versione 2.22.24.18 beta, abbiamo avuto la conferma che proseguono i lavori relativi alla funzionalità che porterà WhatsApp sui tablet Android ma gli sviluppatori hanno in programma di introdurre una modalità companion anche per gli smartphone, così da poter consentire agli utenti di usare il medesimo account su due telefoni.

Ebbene, con tale versione beta sono stati avviati i test anche per questa funzione, che pare sia già stata messa a disposizione di una ristretta cerchia di utenti.

Arriva la modalità companion per gli smartphone su WhatsApp

Si tratta di una funzionalità attesa da tantissimi utenti che sperano di poter usare il proprio account WhatsApp anche su un altro telefono oltre a quello principale.

Per scoprire se la funzionalità è già stata abilitata per il proprio account è sufficiente visualizzare le opzioni all’interno della schermata di registrazione per vedere se è presente l’opzione “Collega dispositivo”. Se viene visualizzata questa opzione, è possibile usare WhatsApp su un telefono cellulare aggiuntivo.

Una volta collegato il proprio account WhatsApp a un nuovo telefono, la cronologia delle chat verrà sincronizzata ma c’è da tenere presente che, trattandosi di una versione beta, alcune funzionalità potrebbero ancora non essere disponibili.

Il servizio di messaggistica consente di collegare fino a 4 dispositivi contemporaneamente e ciò significa che teoricamente è possibile connettere anche più di due smartphone al proprio account WhatsApp.

Ricordiamo, infine, che i messaggi e le chiamate personali sono protette da un sistema di crittografia end-to-end anche se si usa WhatsApp da un telefono collegato.

Non ci resta altro da fare che attendere che tale funzionalità venga messa a disposizione di tutti gli utenti del servizio di messaggistica.

Come scaricare le nuove versioni beta dell’app

Se desiderate provare le ultime versioni disponibili di WhatsApp Beta per Android avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Coloro che non fossero riusciti a iscriversi al programma beta ma volessero ugualmente provare in anteprima le nuove versioni dell’app di messaggistica istantanea hanno la possibilità di farlo installando manualmente i relativi file APK, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

