Il team di sviluppatori di Google continua a lavorare al miglioramento di Android Auto, piattaforma che non rientra tra i prodotti a cui il colosso di Mountain View dedica più attenzioni ma che, nonostante ciò, negli ultimi mesi ha ricevuto diversi aggiornamenti.

E così nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di un nuovo update, che porta Android Auto alla versione 9.3, giusto in tempo per Pasqua e gli spostamenti che gli utenti hanno in programma di effettuare in questo weekend di festa.

Ricordiamo che Android Auto è la soluzione studiata dal colosso di Mountain View per mettere a disposizione degli utenti un comodo assistente per i propri spostamenti, appositamente realizzato con l’obiettivo primario di consentire al conducente di un veicolo di mantenere la concentrazione sulla strada, sfruttando le potenzialità di Google Assistant per la gestione degli aspetti multimediali e delle comunicazioni con i propri contatti.

Le novità della versione 9.3 di Android Auto

La versione 9.3 stabile di Android Auto arriva a distanza di pochi giorni dal rilascio di quella beta ma non porta con sé novità particolari per gli utenti.

Si tratta, in sostanza, dell’ennesima versione con la quale viene risolto qualche piccolo bug e vengono introdotti dei miglioramenti generali, il tutto con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza sempre più affidabile e piacevole.

Purtroppo gli sviluppatori del colosso di Mountain View continuano ad essere piuttosto riservati sulle novità che vengono introdotte man mano con le varie release della piattaforma e, pertanto, non possiamo fare altro che navigare a vista.

Come scaricare la nuova versione

Se desiderate provare la versione 9.3.6314 di Android Auto potete sfruttare APK Mirror per scaricare il relativo file APK e quindi installarlo manualmente (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

La versione stabile dell’applicazione, invece, può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge: