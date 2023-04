Nonostante l’evento Galaxy Unpacked sia ancora lontano, cominciano a trapelare in rete diverse indiscrezioni sui nuovi tablet di Samsung, la serie Galaxy Tab S9 è infatti attesa per il mese di agosto e, nei giorni scorsi, abbiamo avuto modo di vedere alcune delle presunte specifiche tecniche della versione Ultra, così come alcuni render della versione Plus.

Nelle ultime ore hanno iniziato a circolare informazioni secondo le quali l’azienda potrebbe essere al lavoro su altri due dispositivi della stessa famiglia, nello specifico due versioni di Galaxy Tab S9 FE, riportando la serie Fan Edition anche sui tablet dopo Galaxy Tab S7 FE; vediamo insieme qualche dettaglio.

Samsung potrebbe essere al lavoro su due tablet Galaxy Tab S9 FE

Inizialmente è stato avvistato un inedito tablet Samsung su Geekbench, con numero modello SM-X516B; considerando il codice è parso subito plausibile che potesse trattarsi di una variante FE della serie Galaxy Tab S9 (i cui codici sono SM-X716, SM-X816 e SM-X916), poi in un secondo momento è stato individuato un secondo dispositivo con codice SM-X616B, quindi molto simile ai precedenti.

I due tablet potrebbero dunque essere due versioni meno potenti dei prossimi dispositivi Samsung considerando i codici identificativi, potrebbero dunque appartenere alla serie FE e potremmo dunque vedere la società lanciare altri due tablet entro la fine dell’anno.

I due tablet utilizzano il chipset Exynos 1380, processore che già conosciamo visto che è stato utilizzato dall’azienda per il recente Galaxy A54 5G, si tratta di un chip destinato alla fascia media, con quattro core CPU Cortex-A78 con clock a 2,4 GHz, quattro core Cortex-A55 che operano a una frequenza di 2,0 GHz e un chip grafico Mali-G68 MP5.

I dispositivi individuati fanno sorgere anche altre domande, non è da escludere infatti che possano esistere altre due varianti dei suddetti tablet, dotati esclusivamente di connettività Wi-Fi ma, in assenza di benchmark al riguardo è qualcosa di difficile da stabilire con certezza.

I benchmark citati in precedenza mostrano prestazioni single-core e multi-core simili per i due tablet, lasciando intuire che SM-X516B potrebbe essere la variante più piccola, equipaggiata con 6 GB di RAM, mentre SM-X616B potrebbe avere un display più grande, 8 GB di RAM e ovviamente un prezzo più alto.

Dunque stando a quanto emerso potremmo attenderci una presentazione più affollata nel mese di agosto, dove ai tre tablet della serie Galaxy Tab S9 che già conosciamo potrebbero aggiungersi altri due modelli più economici.

