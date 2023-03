Nel 2023 di Samsung c’è posto non soltanto per smartphone e dispositivi pieghevoli ma anche per alcuni tablet e uno dei più interessanti è senza dubbio quello che dovrebbe arrivare sul mercato con il nome di Samsung Galaxy Tab S9 Ultra.

Nelle scorse ore ad occuparsi di questo tablet è stato il leaker Revegnus, che su Twitter ha anticipato alcune delle caratteristiche che dovrebbe vantare (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Cosa sappiamo di Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Ebbene, a dire di Revegnus il nuovo tablet di punta del colosso coreano dovrebbe essere animato da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy e dovrebbe poter fare affidamento su una batteria da ben 10.880 mAh.

Per quanto riguarda la CPU, si tratta della medesima soluzione già usata da Samsung per la serie Samsung Galaxy S23, ossia una versione leggermente personalizzata e overclockata di Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (il core X-3 per le prestazioni elevate passa da 3.20 GHz a 3.36 GHz mentre la GPU Adreno 740 passa da 680 MHz a 719 MHz).

Passando invece alla batteria, la capacità di 10.880 rappresenta una leggera diminuzione (-3%) rispetto a quella della batteria usata su Samsung Galaxy Tab S8 Ultra (che può contare su un’unità da 11.220 mAh) sebbene ci sia da tenere conto della migliore capacità di gestione di Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 per quanto riguarda l’efficienza energetica.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra dovrebbe essere venduto sia in versione solo WiFi che in versione con supporto alla connettività 5G.

Restiamo in attesa di scoprire quando il nuovo tablet di Samsung sarà lanciato e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare, trattandosi di uno degli aspetti più importanti per un suo eventuale successo, anche tenuto conto di quanto competitivo sia il settore e dell’attuale dominio di Apple iPad.

* * * Nell’immagine in alto Samsung Galaxy Tab S7 Plus

Potrebbe interessarti anche: i migliori tablet Android di questo mese