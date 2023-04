Non è raro che le aziende produttrici di smartphone Android, soprattutto quando presentano un nuovo dispositivo, si abbandonino a confronti con gli iPhone; gli smartphone della mela sono infatti considerati il modello da seguire per diversi brand, soprattutto cinesi, che fanno a gara per dichiarare a gran voce in quali caratteristiche il loro nuovo modello sarebbe superiore ad un iPhone.

Tralasciando le preferenze personali (sono abbastanza evidenti i motivi per cui Android sia superiore) è curioso come per una volta, un’azienda abbia in sostanza tessuto le lodi degli smartphone della mela: un dirigente OnePlus infatti ha deciso di elencare alcune funzioni che a suo dire sono esclusive degli iPhone e che i produttori Android non sono in grado di replicare, peccato che alcune di queste funzioni ritenute così speciali dal dirigente, siano già disponibili anche su alcuni smartphone del robottino.

Queste, secondo OnePlus, sono le caratteristiche speciali che contraddistinguono gli iPhone dagli smartphone Android

Chiunque si intenda di tecnologia non ha bisogno di sentirsi dire, da un dirigente, quali caratteristiche contraddistinguono un prodotto, per quanto dunque le considerazioni del portavoce di OnePlus lascino il tempo che trovano, diamo comunque uno sguardo a quella che, in sostanza, è la sua opinione.

Live Photo

La prima funzionalità elencata dal dirigente è Live Photo, introdotta dall’azienda di Cupertino nel nel 2015 con iPhone 6s e 6s Plus, si occupa di catturare alcuni secondi di video e audio prima e dopo che gli utenti scattano una foto, creando una sorta di animazione che gli utenti possono visualizzare tenendo premuto sulla foto.

Gli scatti così realizzati possono essere condivisi con altri utenti Apple grazie ad iMessage, ma anche con alcune piattaforme social come Facebook e Instagram; ovviamente considerando che gli scatti realizzati con questa modalità contengono anche audio e video, occupano più spazio rispetto a quelli normali.

Modalità Film

La Modalità Film è una funzionalità di registrazione video che permette agli utenti di realizzare filmati in alta qualità con il proprio iPhone, consente infatti di registrare, su tutti gli smartphone della mela più recenti con risoluzioni fino a 4K a 60 fotogrammi al secondo. Tale modalità è inoltre dotata di diverse funzioni come la possibilità di regolare l’esposizione e la messa a fuoco durante la registrazione, oppure la possibilità di aggiungere effetti creativi ai video, o ancora la possibilità di passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore durante la registrazione.

Live Text

La terza funzione è stata introdotta da Apple con iOS 15, Live Text permette agli utenti di estrarre il testo dalle immagini e utilizzarlo in vari modi, è infatti possibile selezionare e copiare il testo da foto, schermate e persino feed di telecamere in diretta.

Video Dolby

La registrazione video Dolby Vision HDR è disponibile a partire da iPhone 12 e consente agli utenti di beneficiare di un’elevata profondità di colore e contrasto durante le riprese video, anche in questo caso i video registrati con tale modalità occupano più spazio rispetto a quelli normali.

ProRAW

ProRAW è una modalità di scatto che permette agli utenti di acquisire foto in un formato che aggiunge i vantaggi dello scatto in RAW con le funzionalità di fotografia computazionale della fotocamera, tale formato infatti contiene tutti i dati grezzi catturati dal sensore della fotocamera, comprese le informazioni sul colore, l’esposizione e altre impostazioni.

HDR Locale

Anche qui si tratta di una modalità di scatto che consente di acquisire foto con una gamma e dettagli più ampi rispetto alla modalità foto standard, lo smartphone acquisisce diverse immagini a diversi livelli di esposizione e le fonde insieme per creare un’unica foto. A differenza della modalità HDR standard, questa si concentra su aree specifiche della foto e applica l’effetto HDR solo a quelle aree, restituendo un’immagine dall’aspetto più naturale.

Insomma, come avrete notato, diverse delle funzionalità sopra elencate sono già disponibili anche su diversi dispositivi Android, magari con nomi differenti ma si occupano in buona sostanza di svolgere le medesime funzioni; non è chiaro se il dirigente OnePlus non ne sia a conoscenza o se sia segretamente un fanboy Apple, resta il fatto che chi sceglie di acquistare un iPhone difficilmente basa la propria scelta su queste o altre funzioni, ma nella maggior parte dei casi semplicemente sull’errato pensiero che iPhone è meglio.

Potrebbe interessarti anche: Per Hiroshi Lockheimer, la messaggistica non è più un problema di Android ma di iOS