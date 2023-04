Con OPPO è possibile vincere due biglietti per la finale di UEFA Champions League in programma a Istanbul il prossimo 10 giugno 2023. La promozione prende il via oggi. Per partecipare all’iniziativa sarà sufficiente acquistare, entro il prossimo 30 aprile 2023, uno smartphone OPPO tra i modelli selezionati sullo store ufficiale. Ecco i dettagli della nuova promozione:

Biglietti della finale di Champions League in regalo con OPPO

Prende il via oggi la nuova iniziativa di OPPO, Official Global Partner della UEFA Champions League. Tutti gli utenti che acquisteranno tramite OPPO Store un nuovo OPPO Find N2 Flip, uno smartphone della serie Find X5 o della serie Reno 8 (con l’eccezione di Reno8 T e Reno8 Lite) potranno partecipare ad un’estrazione finale che darà la possibilità a 4 persone di vincere due biglietti per la finale di Champions League in programma a Istanbul il prossimo 10 giugno 2023.

Per partecipare all’iniziativa è sufficiente completare l’acquisto di uno degli smartphone selezionati entro il prossimo 30 di aprile. L’estrazione dei vincitori si terrà, invece, entro il prossimo 15 di maggio. Sarà OPPO a contattare direttamente i fortunati vincitori per la consegna dei biglietti che consentiranno di seguire dal vivo la finale di Champions League tra poco più di due mesi.

Affidandosi all‘OPPO Store è possibile accedere ad una lunga serie di vantaggi, oltre che alla possibilità di provare a vincere i biglietti della finale di Champions League. Gli smartphone che consentono di partecipare all’estrazione, infatti, sono proposti in sconto e/o sono inclusi in bundle con altri accessori (smartwatch, cuffie e cover) di OPPO. C’è anche la consegna gratuita oltre alla possibilità di pagamento dilazionato in 3 rate.

Per tutti i dettagli è possibile accedere subito alla pagina ufficiale della promozione linkata qui di seguito:

>> Acquista uno smartphone OPPO e prova a vincere i biglietti per la finale di Champions League <<

