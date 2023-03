Google prosegue con la distribuzione degli elementi del Material You a bordo delle sue app e dei suoi servizi su Android, anche se piuttosto lentamente. In questo caso parliamo in particolare degli switch, già entrati a far parte del Material Design 3 da diverso tempo e in arrivo sull’app Google Keep e nel Gestore delle password dei Google Pixel.

Elementi di Material You in Google Keep e Gestore delle password

Nel corso degli ultimi mesi sono diverse le “apparizioni” degli ultimi elementi del Material You a bordo delle app e dei servizi Google, come ad esempio Google Drive in versione web, Files di Google, Google Pay e le stesse app Google e Google Play Store. Come segnalato dal canale Telegram Google News, in questi giorni sono in distribuzione nuovi switch per Google Keep a partire dalla versione 5.23.122.02 stabile e nel Gestore delle password dei Google Pixel con l’ultima beta dei Google Play Services.

In Google Keep possiamo notarli all’interno delle impostazioni, nelle sezioni “Opzioni di visualizzazione“, “Impostazioni predefinite promemoria” e “Condivisione“. Discorso simile per il Gestore delle password, come possiamo vedere negli screenshot qui in basso.

Questi stessi elementi del Material You si stanno espandendo senza particolare fretta. Nonostante facciano parte della libreria del Material You 3 da un po’, possiamo trovarli in Google Meet, nel menu di modifica dei Documenti, nella schermata per impostare i dispositivi compatibili con Matter, nell’app Google, in Android Auto e in pochi altri servizi. Piano piano li ritroveremo un po’ dappertutto, in modo da uniformare lo stile non solo del sistema, ma anche delle app stesse.

Per aggiornare Google Keep all’ultima versione è possibile seguire il badge qui in basso che porta direttamente al Google Play Store.

