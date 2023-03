Il selettore dell’account Google in stile Material You raggiunge anche il Play Store ed è subito riconoscibile dagli angoli più arrotondati e per la presenza del tema Dynamic Color che regola i colori in base allo sfondo.

La sezione superiore ora include il pulsante di chiusura e il logo di Google, mentre la sezione inferiore ospita l’informativa sulla privacy e i termini di servizio. La sezione interna include tutto il resto nel medesimo ordine di prima.

Google Play Store riceve il selettore dell’account in stile Material You

In precedenza il design Material You nell’app Google Play era visibile più che altro nella schermata iniziale, mentre ora il rinnovamento è più evidente.

Il nuovo selettore dell’account in stile Material You per Google Play Store è in fase di rilascio, ma non è ancora disponibile per tutti gli utenti.

Recentemente Google ha introdotto il selettore dell’account in stile Material You anche sulle app Messaggi, Google TV e Ricerca Google.

Ieri il colosso di Mountain View ha rivelato la data ufficiale dell’evento Google I/O 2023, un appuntamento che gli appassionati di tecnologia attendono con ansia.

