Google sta lentamente portando il design Material You in tutte le sue app e a febbraio ha annunciato che la riprogettazione avrebbe finalmente raggiunto anche Google Drive e i suoi vari strumenti sul Web. Ora il colosso di Mountain View ha iniziato a distribuire ampiamente il nuovo design per le app Web di Google Drive.

Google Drive riceve il Material You sul Web

Con la riprogettazione Material You le app Web di Google Drive ora mostrano file e cartelle su una griglia di tessere blu e la sezione della pagina con file e cartelle ora adotta uno sfondo bianco che sfuma verso il blu lungo il lato sinistro e in alto.

Sono inoltre presenti stili di intestazione più grandi e un nuovo look per il pulsante di creazione “Nuovo” in alto a sinistra dell’interfaccia che è simile a un pulsante di azione mobile (FAB) comune su Android e altre app Google.

La riprogettazione sembra essere stata ampiamente implementata negli ultimi giorni, ma per alcuni utenti è apparsa da poco più di una settimana.

In questi giorni Google ha anche annunciato una nuova era per l’intelligenza artificiale e Google Workspace. La suite per la produttività di Google realizzerà documenti, presentazioni ed email in base a semplici istruzioni impartite dall’utente.

