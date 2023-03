Google Nest Hub è uno smart display che va ad affiancare gli altri speaker intelligenti del colosso di Mountain View e permette di ottenere indicazioni visuali grazie allo schermo da 7 pollici integrato.

Sembra che Google ultimamente abbia incrementato il volume di Nest Hub e di molti altri altoparlanti intelligenti, soprattutto quando si imposta il volume al minimo. La mossa dell’azienda scontenta non poche persone.

Il volume di Nest Hub sembra aumentato del 10% rispetto a prima

Alcuni utenti hanno segnalato su Reddit di essersi accorti che i loro smart speaker con Google Assistant sono improvvisamente molto più rumorosi.

In base a quanto riferito sembra che l’impostazione più bassa del volume, ossia dell’1%, ora sia più vicina a quella che precedentemente era del 10%, il che risulta fastidioso ad esempio per chi utilizza Net Hub sul comodino della camera da letto e magari vuole addormentarsi sulle note di qualche colonna sonora rilassante.

Visto che le segnalazioni stanno prendendo piede è possibile che il cambiamento sia legato a un recente aggiornamento rilasciato da Google.

Non è possibile dire con esattezza quanto il cambiamento è stato messo in atto, ma al momento Google deve ancora commentare la questione, quindi non rimane cha attendere una sua risposta in merito.

