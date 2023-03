Nella giornata di oggi, 21 marzo 2023, OPPO ha presentato ufficialmente i propri nuovi smartphone di punta della serie OPPO Find X6 e, in attesa di capire quando varcheranno i confini patri per arrivare anche da noi, ci sono già gli sfondi ufficiali disponibili al download per tutti.

Serie OPPO Find X6: sfondi ufficiali pronti al download

Se quest’oggi avete avuto modo di seguirci, avete probabilmente già letto l’articolo di lancio dedicato a OPPO Find X6, OPPO Find X6 Pro e al tablet OPPO Pad 2 — in caso contrario, potete rimediare cliccando su questo link —; ebbene, in questa sede non vi portiamo nuove informazioni sul conto di tali prodotti, bensì gli sfondi ufficiali degli smartphone.

Parliamo di quattro sfondi ufficiali, visibili nella galleria sottostante e contraddistinti dallo stesso pattern astratto abbinato ai colori Blue, Green, Leather — marrone — e Purple. La scelta dei colori non è casuale, visto che richiama le colorazioni degli smartphone. Badate bene che la galleria comprende immagini compresse, mentre per scaricarle alla risoluzione piena di 3168 x 1440 non dovete fare altro che cliccare su questo link.

OPPO Find X6 e Find X6 Pro: un ripasso delle specifiche

Per un resoconto più approfondito delle caratteristiche e delle peculiarità di OPPO Find X6 e OPPO Find X6 Pro — in attesa che il produttore cinese si sbottoni circa le tempistiche di lancio a livello internazionale —, vi rimandiamo all’articolo di lancio già linkato sopra. In queste sede, dovrete accontentarvi di un breve riepilogo delle schede tecniche.

Scheda tecnica di OPPO Find X6

Dimensioni: 162,9 x 74,1 x 9 mm

x x Peso: 207 grammi

Materiali: vetro (fronte e retro), allumino (frame laterale)

Certificazione: IP64 (impermeabile alla polvere e resistente agli schizzi)

(impermeabile alla polvere e resistente agli schizzi) Display: AMOLED da 6,74” con risoluzione 1,5K ( 1240 x 2772 pixel ) Frequenza di aggiornamento: fino a 120 Hz Frequenza di campionamento del tocco: fino a 360 Hz Luminosità HBM: 1100 nit Luminosità di picco (HDR): 1250 nit Luminosità di picco: 1450 nit Gamma colori: 100% DCI-P3 HDR10+

da con risoluzione ( x ) SoC: MediaTek Dimensity 9200 (4 nm) con CPU octa-core, GPU ARM Immortalis-G715 MC11 e NPU MariSilicon X

(4 nm) con CPU octa-core, GPU e NPU Memoria RAM: 12 o 16 GB (LPDDR5X)

o (LPDDR5X) Spazio di archiviazione: 256 o 512 GB (UFS 4.0)

o (UFS 4.0) Fotocamera posteriore: tripla con flash LED e calibrazione dei colori HASSELBLAD Sensore principale (Sony IMX890) da 1/1,56” con risoluzione 50 MP , pixel da 1 µm , apertura f/1.8 , PDAF multi-direzionale e OIS Sensore ultra-grandangolare (Samsung ISOCELL JN1) da 1/2,76” con risoluzione 50 MP , pixel da 0,64 µm , apertura f/2.0 , PDAF e angolo di visione a 112° Teleobiettivo periscopico (Sony IMX890) da 1/1,56” con risoluzione 50 MP , pixel da 1 µm , apertura f/2.6 , PDAF, OIS e zoom ottico 2,8x Registrazione video fino al 4K a 60 fps

con flash LED e calibrazione dei colori Fotocamera anteriore: sensore grandangolare (SonyIMX709) da 32 MP (f/2.4) con AF

(f/2.4) con Audio: stereo (doppio speaker)

(doppio speaker) Reti mobili: Dual SIM (2x Nano-SIM), 5G NR (SA+NSA)/4G/3G/2G, Dual VoLTE e Dual VoNR

(2x Nano-SIM), (SA+NSA)/4G/3G/2G, e Connettività: Wi-Fi 7 (802.11 be), Bluetooth 5.3 , IR , GPS (dual-band, L1+L5), NFC , USB-C

(802.11 be), , , (dual-band, L1+L5), , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: 4800 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 80 W

con supporto alla ricarica rapida cablata a Sistema operativo: ColorOS 13.1 basata su Android 13

Scheda tecnica di OPPO Find X6 Pro

Dimensioni: 164,8 x 76,2 x 9,1 mm (vetro) o 164,8 x 76,3 x 9,5 mm (vetro e pelle)

x x (vetro) o x x (vetro e pelle) Peso: 218 grammi (vetro) o 216 grammi (vetro e pelle)

(vetro) o (vetro e pelle) Materiali: vetro (fronte), vetro o misto vetro-pelle (retro), allumino (frame laterale)

Certificazione: IP68 (resistenza ad acqua e polvere)

(resistenza ad acqua e polvere) Display: AMOLED LTPO 3 da 6,82” con risoluzione QHD+ ( 1440 x 3168 pixel ) Frequenza di aggiornamento: variabile da 1 a 120 Hz Frequenza di campionamento del tocco: fino a 240 Hz Luminosità tipica: 800 nit Luminosità HBM: 1500 nit Luminosità di picco (HDR): 2200 nit Luminosità di picco: 2500 nit Gamma colori: 100% DCI-P3 HDR10+ Protezione: Corning Gorilla Glass Victus 2

da con risoluzione ( x ) SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) con CPU octa-core, GPU Adreno 740 e NPU MariSilicon X

(4 nm) con CPU octa-core, GPU e NPU Memoria RAM: 12 o 16 GB (LPDDR5X)

o (LPDDR5X) Spazio di archiviazione: 256 o 512 GB (UFS 4.0)

o (UFS 4.0) Fotocamera posteriore: tripla con flash LED e calibrazione dei colori HASSELBLAD Sensore principale (Sony IMX989) da 1” con risoluzione 50 MP , pixel da 1,6 µm , apertura f/1.8 , PDAF multi-direzionale, AF Laser e OIS Sensore ultra-grandangolare (Sony IMX890) da 1/1,56” con risoluzione 50 MP , pixel da 1 µm , apertura f/2.2 , PDAF multi-direzionale, OIS e angolo di visione a 112° Teleobiettivo periscopico (Sony IMX890) da 1/1,56” con risoluzione 50 MP , pixel da 1 µm , apertura f/2.6 , PDAF multi-direzionale, OIS e zoom ottico 2,8x Registrazione video fino al 4K a 60 fps con Dolby Vision HDR

con flash LED e calibrazione dei colori Fotocamera anteriore: sensore grandangolare (SonyIMX709) da 32 MP (f/2.4) con AF

(f/2.4) con Audio: stereo (doppio speaker)

(doppio speaker) Reti mobili: Dual SIM (2x Nano-SIM), 5G NR (SA+NSA)/4G/3G/2G, Dual VoLTE e Dual VoNR

(2x Nano-SIM), (SA+NSA)/4G/3G/2G, e Connettività: Wi-Fi 7 (802.11 be), Bluetooth 5.3 , IR , GPS (dual-band, L1+L5), NFC , USB-C

(802.11 be), , , (dual-band, L1+L5), , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 100 W , alla ricarica wireless rapida a 50 W e alla ricarica wireless inversa a 10 W

con supporto alla ricarica rapida cablata a , alla ricarica wireless rapida a e alla ricarica wireless inversa a Sistema operativo: ColorOS 13.1 basata su Android 13

