Buone notizie per i possessori di Google Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a e Pixel Watch: nelle scorse ore il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ha finalmente dato il via al rilascio dell’aggiornamento di marzo per questi device.

Per la serie Google Pixel 6 arriva l’update di marzo 2023

Iniziando dagli smartphone, dopo un ritardo dovuto a ragioni non comunicate da Google, è finalmente stato avviato il rilascio dell’atteso aggiornamento di marzo anche per Google Pixel 6, Pixel 6 Pro e Pixel 6a.

Si tratta del medesimo update già ricevuto dagli altri modelli della serie Google Pixel la scorsa settimana, contenente sia le patch di sicurezza Android di marzo 2023 che il Pixel Feature Drop.

Queste sono le build relative ai tre smartphone:

Pixel 6 : TQ2A.230305.008.E1

: TQ2A.230305.008.E1 Pixel 6 Pro : TQ2A.230305.008.E1

: TQ2A.230305.008.E1 Pixel 6a: TQ2A.230305.008.E1

I possessori di questi smartphone nel giro di poche ore dovrebbero ricevere la notifica che li avvisa della disponibilità dell’aggiornamento software. I più impazienti o coloro che hanno la necessità di procedere ad un’installazione manuale possono trovare i relativi file nelle pagine dedicate:

Tante novità per Google Pixel Watch

Così come anticipato la scorsa settimana, anche per Google Pixel Watch è arrivato il momento di ricevere l’aggiornamento di marzo 2023, update che porta con sé diverse novità.

La nuova versione software è la RWDA.230114.008.R1 (o RWDA.230114.008.J2 per i modelli commercializzati in Giappone e a Taiwan), con livello di sicurezza aggiornato al 5 marzo 2023.

Queste sono le novità introdotte con tale update:

Watch Faces – l’orologio digitale è ora disponibile con la pressione del pulsante quando il dispositivo è spento

Display – oltre che nelle impostazioni della compaion app, l’AOD può essere attivato ruotando la corona tattile

Touchscreen – miglioramento della sensibilità del touchscreen

Impostazioni – possibilità di abilitare/disabilitare il risparmio energetico con un singolo tocco

Allarmi – nelle prossime settimane verrà rilasciata la risoluzione per un problema che causava il malfunzionamento di alcuni allarmi (bisogna abilitare l’aggiornamento automatico delle app nel Play Store sull’orologio, entrando nella sezione dedicata alle Impostazioni)

Con questo aggiornamento vengono implementati anche l’audio mono che limita il disorientamento dello split-audio, ottimizzazioni per la visualizzazione dei colori e la funzionalità del rilevamento delle cadute (capace di rilevare se l’utente ha subito una brutta caduta e metterlo in contatto con i servizi di emergenza).

Quando l’update sarà effettivamente disponibile, l’utente riceverà un’apposita notifica sullo smartwatch e potrà installarlo andando nel menu delle Impostazioni, entrando nella sezione Sistema e quindi selezionando Aggiornamenti di sistema.