Chi acquista un dispositivo di Google non lo fa solo per il suo design o l’ottimizzazione dell’interfaccia ma anche per il supporto software che il colosso di Mountain View garantisce ai suoi utenti e ciò riguarda ovviamente pure gli smartwatch, come Google Pixel Watch.

Ancora una volta è il database di Verizon a fornire in anticipo i dettagli sull’aggiornamento mensile di sicurezza del primo smartwatch di Google e nelle prossime ore il relativo annuncio dovrebbe essere pubblicato anche sul forum di supporto ufficiale del colosso di Mountain View.

Arriva un nuovo aggiornamento per Google Pixel Watch

Stando a quanto è possibile apprendere dal sito di Verizon, l’update in questione porta il software dello smartwatch alla versione RWDA.230114.008.R1 e implementa le patch di sicurezza di marzo 2023.

Il changelog pubblicato non ci permette di scoprire se vi sono altre novità (“The current software update provides the most up to date Android Security patches on your device”) ma è probabile che possa essere inclusa anche la risoluzione di qualche bug riscontrato dagli utenti con la precedente release software.

Ad ogni modo, sulla base di quanto è emerso sino a questo momento, con tale aggiornamento Google Pixel Watch dovrebbe ricevere anche il supporto al rilevamento delle cadute (funzionalità già annunciata dal colosso statunitense nelle scorse settimane) e un miglioramento per quanto riguarda la gestione audio (con la possibilità di impostare l’audio mono) e video (con nuove modalità di visualizzazione per offrire agli utenti più possibilità di personalizzazione).

Come effettuare l’update

Quando l’update sarà effettivamente disponibile, l’utente riceverà un’apposita notifica e potrà installarlo andando nel menu delle Impostazioni, entrando nella sezione Sistema e quindi selezionando Aggiornamenti di sistema.

Google ricorda che per procedere all’aggiornamento è necessario accertarsi che lo smartwatch sia collegato al caricabatterie, abbia una durata della batteria superiore al 50% e sia connesso al Wi-Fi.