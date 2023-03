Oltre al buono sconto da 5 euro legato alla Lista degli acquisti, Amazon regala altri 5 euro ad alcuni clienti selezionati: il popolare sito di e-commerce offre uno sconto di 5 euro su un ordine minimo di 15 euro su prodotti venduti e spediti da Amazon. Vediamo come controllare se siete idonei alla promozione e come eventualmente utilizzare lo sconto.

Amazon regala 5 euro di sconto su ordini minimi di 15 euro

Questa volta niente Lista degli acquisti: Amazon offre uno sconto di 5 euro su un ordine minimo di 15 euro agli utenti selezionati, raggiunti tramite e-mail, notifica push o pubblicità mirata. La promozione è valida fino alle 23:59 del 26 marzo 2023, salvo esaurimento anticipato dei codici sconto, e si applica esclusivamente ai prodotti venduti e spediti da Amazon.it: niente Marketplace, niente ricondizionati, così come niente dispositivi Amazon, contenuti digitali, libri ed eBook, prodotti alimentari per neonati e bambini, sigarette e sigarette elettroniche, buoni regalo, prodotti Amazon Luxury, spese di spedizione e gestione e confezioni regalo.

Potete dunque utilizzarlo per acquistare smartphone Android, tablet e tanti altri prodotti di elettronica, ma anche accessori poco costosi come cover, cuffie, power bank e così via. Potete verificare facilmente se siete idonei a ricevere lo sconto di 5 euro: non dovete fare altro che seguire il link qui in fondo. Nel caso affermativo dovrete cliccare su “Applica la promozione“: a questo punto il sito applicherà automaticamente lo sconto all’account e apparirà nella pagina di riepilogo del successivo ordine idoneo da almeno 15 euro, sempre se effettuato entro le 23:59 del 26 marzo 2023.

Per consultare termini e condizioni completi e controllare se potete approfittare dello sconto, potete seguire il link qui di seguito:

5 euro di sconto Amazon

