La primavera è ormai alle porte, e per festeggiarla arriva su Amazon una nuova iniziativa promozionale dedicata ad alcuni utenti, indipendentemente dalla loro iscrizione ad Amazon Prime. Grazie a quest’ultima è possibile ottenere uno sconto di 5 euro da sfruttare in un prossimo ordine: vediamo come verificare di essere tra i fortunati e come utilizzare il buono.

Amazon regala 5 euro: ecco come ottenere lo sconto

Amazon non è nuova a iniziative di questo genere, solitamente atte a far scoprire e utilizzare per la prima volta alcune funzionalità o servizi. In questo caso la promozione riguarda la lista degli acquisti: è possibile ottenere uno sconto di 5 euro da utilizzare su Amazon semplicemente creando una Lista degli acquisti e aggiungendoci almeno tre prodotti. Lo sconto verrà automaticamente applicato all’account e sarà riscattabile per qualsiasi acquisto idoneo del valore di almeno 20 euro (spese di spedizione escluse) effettuato entro le 23:59 del 29 marzo 2023.

Come fare dunque? Basta verificare di essere eleggibili per l’offerta seguendo il link in fondo: in caso affermativo, è sufficiente attivare l’offerta e andare a creare una Lista degli acquisti contenente almeno tre prodotti. Entro tre giorni arriverà una conferma dell’emissione del codice promozionale via e-mail. Lo sconto potrà essere utilizzato per acquistare prodotti venduti e spediti da Amazon, a esclusione di dispositivi Amazon, contenuti digitali, libri e eBook, prodotti alimentari per neonati e bambini, sigarette elettroniche, Buoni Regalo Amazon, Amazon Luxury, spese di spedizione e gestione, confezioni regalo, offerte su prodotti ricondizionati o prodotti venduti da terzi sul Marketplace.

Per termini e condizioni completi e per verificare di essere tra i clienti Amazon eleggibili per l’offerta è possibile seguire il link qui in basso:

5 euro di sconto Amazon

