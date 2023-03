Xiaomi 13 Pro scende di altri 100 euro rispetto all’offerta di lancio, che già sconta lo smartphone di 100 euro rispetto al listino consigliato. Lo sconto è disponibile su Amazon e riguarda la colorazione Ceramic Black del dispositivo, con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna (unica configurazione commercializzata da noi).

Xiaomi 13 Pro scende ancora: guardate che offerta su Amazon

Xiaomi 13 Pro è il modello di punta della gamma ed è stato lanciato sul mercato globale e italiano solo alla fine del mese di febbraio 2023, dopo un paio di mesi abbondanti di attesa rispetto alla versione cinese. Si tratta di uno smartphone di fascia premium, con display AMOLED LTPO da 6,73 pollici a risoluzione QHD+, refresh rate variabile tra 1 e 120 Hz, luminosità di picco di 1900 nit e lettore d’impronte digitali di tipo ottico integrato. Il SoC scelto dal produttore è il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a 4 nm, affiancato da 12 GB di RAM LPDDR5X e da 256 di memoria interna UFS 4.0 non espandibile.

A bordo una tripla fotocamera con sensore principale Sony IMX989 da 50 MP (con Dual Pixel PDAF, AF laser, Hyper OIS e lenti Leica), sensore ultra-grandangolare da 50 MP e sensore tele da 50 MP (con OIS e zoom ottico 3.2x), e una fotocamera anteriore da 32 MP. A livello di connettività abbiamo 5G dual SIM, Wi-Fi 6E 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, infrarossi e porta USB Type-C, mentre niente da fare per la porta per il jack audio da 3,5 mm. La batteria è da 4820 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 120 W (19 minuti per tornare al 100%), wireless da 50 W e inversa da 10 W. Offre fin da subito la MIUI 14 basata su Android 13.

Xiaomi 13 Pro è stato lanciato al prezzo consigliato di 1399,90 euro, ma con l’offerta di lancio la cifra è stata abbassata a 1299,90 euro. In queste ore è disponibile un ulteriore sconto su Amazon per la versione Ceramic Black, che vi permette di portarlo a casa a 1195,07 euro (venduto e spedito da Amazon, con spedizione compresa). Se siete interessati potete seguire il link qui di seguito, mentre più in basso potete trovare la nostra recensione per fugare eventuali dubbi.

Leggi anche: Recensione Xiaomi 13 Pro