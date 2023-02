Nel caso vi fosse sfuggito, vista la giornata domenicale, ieri Xiaomi ha lanciato le versioni globali di Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro, proponendoli con offerte di lancio valide anche su Amazon. Vediamo come approfittare degli sconti, che fanno già risparmiare fino a 120 euro rispetto ai prezzi di listino consigliati.

Le offerte di lancio di Xiaomi 13 e 13 Pro su Amazon

Si sono fatti attendere, ma alla fine sono arrivati anche da noi: Xiaomi 13 e 13 Pro sono stati presentati ufficialmente in Cina l’11 dicembre 2022, e in concomitanza con l’avvio del Mobile World Congress 2023 sono stati lanciati nelle versioni globali, acquistabili anche in Italia. Rispetto alle varianti cinesi non ci sono grossi cambiamenti, anzi: abbiamo solo una minore scelta per quanto riguarda i tagli di memoria e differenze nelle colorazioni. Entrambi gli smartphone arrivano sul mercato con la MIUI 14 basata su Android 13: il produttore ha promesso tre aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di patch di sicurezza.

Xiaomi 13 è il modello più compatto, con display AMOLED E6 da 6,36 pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate fino a 120 Hz e lettore d’impronte digitali di tipo ottico integrato. Il SoC è il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a 4 nm, affiancato da 8 o 12 GB di RAM LPDDR5X e da 256 GB di memoria interna UFS 4.0. Sono in tutto quattro le fotocamere a bordo: sul retro abbiamo una tripla fotocamera con sensore principale Sony IMX800 da 50 MP (con PDAF, OIS e lenti Leica da 23 mm), sensore ultra-grandangolare da 12 MP e sensore tele da 10 MP (con OIS e lenti Leica da 75 mm) con zoom ottico 3.2x, mentre frontalmente c’è un sensore da 32 MP con obiettivo integrato con foro nello schermo. Lato connettività troviamo 5G dual SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, infrarossi e porta USB Type-C. Come ogni smartphone di fascia alta che si rispetti, non manca la certificazione IP68 contro acqua e polvere. La batteria è da 4500 mAh con ricarica rapida cablata da 67 W, wireless da 50 W e inversa da 10 W.

Xiaomi 13 Pro alza ulteriormente l’asticella con un display LTPO AMOLED E6 da 6,73 pollici a risoluzione WQHD+, con refresh rate variabile da 1 a 120 Hz. Il SoC rimane lo Snapdragon 8 Gen 2, affiancato da 12 GB di RAM LPDDR5X e da 256 GB di memoria interna UFS 4.0. Cambiamenti anche nel comparto fotografico: sul retro abbiamo una tripla fotocamera con sensore principale Sony IMX989 da 50 MP (con Dual Pixel PDAF, AF laser, Hyper OIS e lenti Leica), sensore ultra-grandangolare da 50 MP e sensore tele da 50 MP (OIS e lenti Leica da 75 mm) con zoom ottico 3.2x, mentre frontalmente è presente un sensore da 32 MP (f/2.5). Nessuna differenza per connettività e certificazione IP, mentre aumenta la dimensione della batteria: a bordo trovano posto 4820 mAh con supporto a ricarica rapida cablata da 120 W, wireless da 50 W e wireless inversa da 10 W.

Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro sono disponibili su Amazon in offerta lancio con sconti di 100 o 120 euro per le versioni da 8-256 e da 12-256 GB: i prezzi scendono dunque a 999,90 euro anziché 1099,90 euro (Xiaomi 13 8-256 GB), 1079,90 euro anziché 1199,90 euro (Xiaomi 13 12-256 GB) e 1299 euro anziché 1399,90 euro (Xiaomi 13 Pro 12-256 GB). Se siete interessati, vi lasciamo ai link per approfittarne. Se siete indecisi, avete già a disposizione la nostra recensione del modello Pro.

Acquista Xiaomi 13 in offerta lancio

Acquista Xiaomi 13 Pro in offerta lancio

Potrebbe interessarti: Recensione Xiaomi 13 Pro