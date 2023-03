Gli operatori telefonici italiani stanno finalmente spingendo sui servizi di Wi-Fi Calling, che permettono di sfruttare la tecnologia VoWiFi (Voice over Wi-Fi) per effettuare telefonate senza preoccuparsi dello scarso segnale di rete mobile e, nel caso di specie, è TIM che ha aggiornato nuovamente la lista dei dispositivi compatibili con Voce WiFi: le nuove aggiunte sono a marchio Samsung e comprendono sia smartphone che tablet.

TIM Voce WiFi: i nuovi modelli Samsung compatibili

Molti di voi probabilmente ricorderanno che il lancio ufficiale del servizio Voce WiFi di TIM risale al mese di dicembre dello scorso anno; a seguire, l’operatore aveva provveduto ad aggiornare la lista degli smartphone compatibili già in un paio di occasioni: dapprima — a gennaio 2023 — era toccato ad un gruppetto nutrito e variegato di smartphone Android e poi, esattamente un mese più tardi, era stata Samsung a fare la voce grossa con varie nuove aggiunte.

Anche in questa circostanza, l’aggiornamento dell’elenco sul sito ufficiale di TIM — dove è presente una pagina dedicata al servizio con tutte le informazioni utili — chiama in causa Samsung e stavolta non ci sono soltanto smartphone, ma anche qualche tablet. Attenendosi a quanto riportato dall’operatore, i nuovi dispositivi compatibili sono quelli indicati di seguito: Samsung Galaxy S22 5G, Galaxy A03, Galaxy A04F, Galaxy A52, Galaxy A72, Galaxy Fold2 5G, Galaxy M12, Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S21 5G, Galaxy S21 FE 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S22+ 5G, Galaxy Tab S8 5G, Galaxy Tab S8+ 5G, Galaxy XCover 6 Pro EE, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Tab A7 Lite, Galaxy Tab S8 Ultra, Galaxy XCover Pro EE.

A questo punto giova fare una precisazione: sebbene inseriti in questo elenco, i modelli delle serie Samsung Galaxy S21 e S22 e il pieghevole Samsung Galaxy Z Flip4 erano già stati aggiunti in precedenza. La verà novità comunque, al netto degli altri nomi comunque presenti, è rappresentata indubbiamente dall’ingresso in lista dei primi tablet, nella fattispecie si tratta dei modelli top di gamma della serie Samsung Galaxy Tab S8, ovviamente nelle sole versioni dotate di connettività 5G.

Tutti i dispositivi compatibili con TIM Voce WiFi (elenco aggiornato)

Per effetto dell’aggiornamento appena descritto, la lista dei dispositivi che allo stato attuale permettono di sfruttare il servizio Voce WiFi di TIM è così composto: Samsung Galaxy A03, Galaxy A04, Galaxy A22, Galaxy A32, Galaxy A52, Galaxy A52 5G, Galaxy A52s 5G, Galaxy A53 5G, Galaxy A72, Galaxy M12, Galaxy M22, Galaxy M23 5G, Galaxy Note10 Lite, Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 5G, Galaxy S20+ 5G, Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy S21, Galaxy S21 5G, Galaxy S21+, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S21 FE, Galaxy S21 FE (new), Galaxy S21 FE 5G, Galaxy S22, Galaxy S22 5G, Galaxy S22+, Galaxy S22+ 5G, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy TAB S8 5G, Galaxy TAB S8+ 5G, Galaxy Tab A7 Lite, Galaxy-Tab-S8-Ultra, Galaxy XCover Pro, Galaxy XCover Pro EE, Galaxy XCover 6 Pro EE, Galaxy Z Flip 3 5G, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Flip 4 5G, Galaxy Fold2 5G, Galaxy Z Fold 3 5G e Galaxy Z Fold 4 5G, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12, Xiaomi 12T, Xiaomi 12 Lite, Oppo A17.

Ad ogni modo, TIM ci tiene a specificare come tale elenco sia in costante aggiornamento e tra i prossimi ingressi eccellenti vanno sicuramente ricordati quelli dei nuovi Xiaomi 13 (ecco la nostra recensione), Xiaomi 13 Lite (ecco la nostra recensione) e Xiaomi 13 Pro (ecco la nostra recensione).

TIM Voce WiFi: come si usa

TIM ricorda che, ove siate possessori di un dispositivo compatibile, la disponibilità del servizio verrà segnalata da un SMS di benvenuto. Successivamente, nelle Impostazioni andrà verificata l’attivazione della voce “Chiamata Wi-Fi” (o “Effettua chiamate utilizzando il Wi-Fi”). Poste queste basi, le chiamate effettuate sfruttando il Wi-Fi Calling verranno comunque rese riconoscibili dalla comparsa di un’icona apposita — una cornetta con accanto il simbolo del Wi-Fi — sia nel tastierino numerico che durante la chiamata e, successivamente, nel registro.

Per maggiori dettagli, vi rimandiamo alla pagina dedicata al servizio Voce WiFi di TIM.

