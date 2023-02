Tra i vari servizi offerti da TIM ai propri clienti vi è anche TIM Voce WiFi, soluzione che consente di effettuare chiamate pure senza copertura mobile.

Si tratta, in sostanza, di una soluzione che garantisce un miglioramento della qualità delle chiamate mobile e ciò anche in assenza di segnale, in quanto ci si “appoggia” alla rete fissa dell’operatore.

Ecco come viene descritto il servizio sul sito ufficiale di TIM:

Potrai effettuare e ricevere chiamate vocali, sul tuo numero di telefono, anche in assenza di copertura mobile sfruttando la qualità della tua rete di casa o, più in generale, di qualunque rete Fissa TIM (Consumer) su cui ti sei registrato.

Per sfruttare questo servizio è necessario avere uno smartphone compatibile con la tecnologia “Voice Over WiFi” e il relativo elenco va via via allungandosi, abbracciando sempre nuovi modelli.

Alcuni nuovi Samsung nell’elenco dei device supportati da TIM Voce WiFi

Di recente TIM ha aggiunto i seguenti smartphone di Samsung: Galaxy A22, Galaxy A32, Galaxy A52s 5G, Galaxy M22, Galaxy M23 5G, Galaxy Note 10 Lite, Galaxy S21 FE, Galaxy S21 FE (new) e Galaxy XCover Pro.

Questo è l’elenco completo degli smartphone attualmente supportati:

Samsung Galaxy A22

Samsung Galaxy A32

Samsung Galaxy A52 5G

Samsung Galaxy A52s 5G

Samsung Galaxy S20 5G

Samsung Galaxy A53 5G

Samsung Galaxy M22

Samsung Galaxy M23 5G

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy S20 5G

Samsung Galaxy S20 Plus 5G

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21 Plus

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S21 FE (new)

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22 Plus

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23 Plus

Samsung Galaxy XCover Pro

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy Z Flip3 5G

Samsung Galaxy Z Flip4 5G

Samsung Galaxy Z Fold3 5G

Samsung Galaxy Z Fold4 5G

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12T

Xiaomi 12 Lite

OPPO A17

Sulla pagina dedicata al servizio (la trovate seguendo questo link) l’operatore ci tiene a precisare che TIM Voce WiFi consente di parlare sempre con la migliore qualità possibile, il tutto gratuitamente (il costo delle chiamate segue il profilo tariffario di ciascun utente) e senza la necessità di alcuna app da installare (il servizio viene attivato automaticamente e, quando ciò avviene, l’utente riceve un apposito SMS informativo).

Nel caso in cui si dovesse perdere la connettività WiFi, se c’è una copertura di rete mobile 4G di qualità sufficiente la chiamata viene instradata su di essa e si continua a parlare senza alcun problema.

TIM, infine, precisa che il servizio Voce WiFi verrà attivato progressivamente su tutti gli smartphone compatibili ovvero quelli dotati di supporto LTE di recente costruzione (gli ultimi 24 mesi circa).

Potrebbe interessarti anche: le migliori offerte telefoniche