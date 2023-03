Il Realme 10 è appena arrivato su Amazon ed è già tempo di guardare al nuovo smartphone in arrivo: Realme, infatti, si prepara a presentare il nuovo Realme 10T. Si tratta di un nuovo smartphone che andrà ad arricchire la già affollata gamma Realme per la fascia media del mercato. Le specifiche del dispositivo sono state appena confermate da un nuovo leak “ufficiale”. Il debutto ufficiale è atteso per il prossimo 21 marzo in Cina. Come da tradizione, il brand dovrebbe portare lo smartphone anche sul mercato globale nel corso dei prossimi mesi (con un possibile cambio di nome).

Come vedremo di seguito, il nuovo Realme 10T 5G potrebbe essere a sua volta un rebranding di uno smartphone presentato dal brand in India lo scorso anno, proponendo le stesse specifiche ma soltanto un nome differente. Ecco i dettagli completi sul progetto in base a quanto svelato direttamente da Realme e ai leak apparsi online in queste ore.

Realme 10T: specifiche confermate e debutto imminente

Ad anticipare le caratteristiche tecniche del nuovo Realme 10T 5G è stata la stessa azienda. Come avviene spesso in Cina e altri mercati asiatici, il teaser (diffuso dalla divisione tailandese di Realme) che anticipa il debutto di un nuovo prodotto include le prime conferme sulle specifiche tecniche. Anche in questo caso, Realme ha rispettato la tradizione. Stando alle informazioni rivelate oggi, il nuovo Realme 10T arriverà sul mercato con una scheda tecnica che ruoterà intorno al SoC MediaTek Dimensity 810, un chipset già ampiamente utilizzato sul mercato Android.

Tra le specifiche troveremo un display con refresh rate di 90 Hz ed una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel. Da notare anche la presenza di 256 GB di storage (ma ci saranno quasi sicuramente altre varianti). Il teaser conferma l’arrivo sul mercato di due colorazioni, una nera e una blu, e la presenza di un sensore per le impronte digitali laterale che sarà integrato nel tasto d’accensione, come già fatto in passato da Realme.

Il nuovo smartphone potrebbe farsi spazio anche in Europa, rappresentando un upgrade rispetto al Realme 10 che oggi è l’unico modello della serie 10 ad essere arrivato in Italia. Ne sapremo di più nel corso delle prossime settimane.

Si tratta di un rebrand di uno smartphone Realme del 2022?

Il nuovo Realme 10T potrebbe essere, in realtà, un rebrand integrale di un altro smartphone dell’azienda, il Realme 9i 5G presentato lo scorso agosto in India. Il model number del nuovo 10T, RMX3612, coincide con quello del 9i 5G. Il teaser rilasciato dal brand, inoltre, è un’ulteriore conferma di questo stretto legame. Da notare, inoltre, che anche il 91 5G può contare sul SoC MediaTek Dimensity 810, su di un display da 90 Hz e su una fotocamera principale da 50 Megapixel. L’unico elemento che manca dalle specifiche del 9i sono i 256 GB di storage.

La scheda tecnica del Realme 9i (e quindi anche quella del 10T probabilmente) include un display IPS LCD da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ e 6 GB di memoria RAM. Da notare anche la presenza di una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica da 18 W. Il comparto fotografico, oltre al sensore principale da 50 Megapixel, include due sensori da 2 Megapixel mentre la camera anteriore è da 16 Megapixel. Lo smartphone ha il jack audio e presenta uno spessore di 8,1 mm con un peso di 187 grammi. Il nuovo 10T dovrebbe presentare un software aggiornato, con Android 13, a differenza del 9i ancora fermo ad Android 12.

Tutti i dettagli relativi al nuovo Realme 10T saranno svelati a breve. La presentazione ufficiale, infatti, è programmata per il prossimo 21 marzo.

Leggi anche: Recensione Realme GT3 240W: tuttofare con una ricarica spaventosa

In copertina Realme 9 Pro Plus