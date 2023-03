Sembra che Google possa presto lanciare una nuova variante cromatica per le proprie cuffie true wireless Google Pixel Buds A-Series e Pixel Buds Pro.

A divulgare l’indiscrezione è il noto leaker Kuba Wojciechowski che ha condiviso alcuni render del modello più economico in questa inedita colorazione ma ha anche suggerito alcuni dettagli circa le tempistiche relative al lancio e non solo.

Google Pixel Buds A-Series e Pro: nuova colorazione all’orizzonte

Come anticipato in apertura, Google starebbe lavorando per introdurre sul mercato una nuova colorazione azzurro cielo per le proprie cuffie attualmente in commercio.

Stando a quanto condiviso su Twitter, il leaker Kuba Wojciechowski suggerisce che il nome della colorazione sulle Google Pixel Buds A-Series sarà “Sky Blue” e che una colorazione simile verrà messa a listino anche per il modello di punta, Google Pixel Buds Pro.

Attualmente, le Google Pixel Buds A sono disponibili nelle colorazioni Verde oliva, Bianco e Grigio antracite; le Buds Pro, invece, sono disponibili nelle colorazioni Corallo, Grigio fumo, Grigio antracite e Verde cedro.

Le cuffie nella nuova variante cromatica azzurra dovrebbero debuttare tra un paio di mesi, al Google I/O 2023, evento che dovrebbe ospitare l’annuncio dell’atteso smartphone di fascia media del colosso di Mountain View, ovvero Google Pixel 7a.

Anche Google Pixel 7a si tinge di azzurro?

Dal tweet di Wojciechowski emerge un interessante dettaglio riguardante il prossimo Google Pixel 7a: lo smartphone potrerbbe essere proposto nella colorazione Arctic Blue (che probabilmente si affiancherà alle due già trapelate in precedenza, ovvero bianca e grigia); questa colorazione dovrebbe risultare leggermente diversa da quella delle Pixel Buds A-Series e avvicinarsi molto di più a quella in cui verranno proposte le Pixel Buds Pro.

Se delle cuffie, vendute da tempo, conosciamo vita, morte e miracoli, dell’inedito smartphone, che potrebbe dare una bella scossa alla fascia media del mercato, sono trapelate alcune gustose indiscrezioni che lascerebbero travisare decisi passi in avanti rispetto al modello che andrà a sostituire, ovvero il Google Pixel 6a (trovate qui la nostra recensione).

Oltre ad ospitare il SoC Tensor G2, lo stesso che spinge i fratelli Pixel 7 e Pixel 7 Pro, l’attesissimo Google Pixel 7a dovrebbe contare su 8 GB di memoria RAM LPDDR5 e su un display con la stessa diagonale e risoluzione del predecessore (ovvero 6,1 pollici Full HD+) ma, stavolta, con refresh rate a 90 Hz.

Insomma, le premesse fanno ben sperare. Tuttavia, manca ancora un bel po’ di tempo al momento del lancio ma siamo certi che le indiscrezioni su tutte queste novità inizieranno presto ad intensificarsi.

