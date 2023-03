Il futuro di Call of Duty: Mobile è stato messo in discussione l’8 marzo nell’ambito delle trattative legali in corso nel Regno Unito relative alla proposta di Microsoft di acquistare Activision Blizzard.

Microsoft affermava che CoD: Mobile dovrebbe essere gradualmente eliminato nel tempo (al di fuori della Cina) dopo l’uscita di Warzone Mobile. Ora Activision ha rilasciato una dichiarazione in merito alla questione.

Activision afferma che Call of Duty Mobile verrà supportato a lungo

Activision ha dichiarato che intende continuare a supportare Call of Duty: Mobile con attività e aggiornamenti a lungo termine.

Lo sviluppatore non specifica per quanto tempo verrà ancora supportato il gioco e quanto affermato dalla società ha presumibilmente lo scopo di mantenere coinvolti gli attuali giocatori di CoD: Mobile per non rischiare di perderli.

Warzone Mobile dovrebbe uscire quest’anno, portando l’esperienza Battle Royale di Call of Duty sui dispositivi Android e iOS e rappresenta il tentativo di Activision di unificare il franchise di Call of Duty, condividendo tecnologia, progressione, socializzazione e pagamenti tra i principali giochi del franchise.

L’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft non va giù a Sony e il motivo principale continua a essere proprio Call of Duty.

Il colosso giapponese teme che Microsoft possa sabotare Call of Duty su PlayStation e dominare il settore dei videogiochi mettendo le mani su un franchise così importante.

