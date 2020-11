Durante una recente conferenza per gli investitori, il presidente e COO di Activision Blizzard, Daniel Alegre, ha dichiarato che la società intende concentrarsi sui settori che offrono maggiori opportunità.

Uno di questi è il settore mobile, in quanto Alegre ha dichiarato che vuole portare i suoi franchise a un pubblico più ampio possibile in futuro, ovvero sui miliardi di dispositivi mobili attualmente in circolazione.

Il settore mobile è una delle maggiori opportunità per Activision

Il settore mobile rappresenta già una categoria particolarmente importante per Activision Blizzard. Per il periodo luglio-settembre 2020, la società ha guadagnato 661 milioni di dollari da tutti i suoi giochi mobili, oltre a 514 milioni su PC e 695 milioni su console, pari a circa il 34% del totale di 1,95 miliardi di dollari di entrate nel periodo.

La pratica commerciale di Activision per i giochi mobili è il free-to-play supportato dalle microtransazioni, un modello particolarmente redditizio per la società che ha portato nelle sue casse 1,2 miliardi di dollari nel periodo luglio-settembre.

Una delle più grandi storie di successo di Activision sui dispositivi mobili in questo momento è Call Of Duty Mobile, che ha recentemente superato i 300 milioni di download a un anno dal rilascio, ma Activision Blizzard possiede anche King Digital, i creatori della popolare serie Candy Crush.

Uno dei prossimi grandi giochi di Activision in arrivo sui dispositivi mobili è Crash Bandicoot: On the Run!, l’endless runner in uscita nel 2021, per non parlare di Diablo Immortal che è in fase di sviluppo anche per dispositivi mobili.

