Per lo smartphone di fascia medio-bassa Realme 10, il produttore cinese ha aperto il programma Open Beta che consente di testare in anteprima la Realme UI 4.0 basata su Android 13.

L’ultima release disponibile del robottino verde, in accoppiata stavolta con la ColorOS 13, arriva in forma stabile su un buon numero di smartphone OPPO di fascia media e medio-bassa. Ecco tutti i dettagli.

Android 13 con la Realme UI 4.0 arriva in beta su Realme 10

Il produttore cinese Realme ha lanciato un nuovo aggiornamento per lo smartphone Realme 10, un dispositivo che è stato lanciato in Italia lo scorso novembre al prezzo di 279,99 euro con a bordo la Realme UI 3.0 a personalizzare Android 12.

L’aggiornamento in questione, in realtà, non è disponibile per tutti gli utenti ma soltanto per coloro che si iscrivono al programma di accesso anticipato realme UI 4.0 Open Beta, che si allarga per far posto anche a questo smartphone, come annunciato (momentaneamente per il mercato indiano) poche ore fa dall’account Twitter ufficiale della divisione indiana dell’azienda.

Per richiedere l’accesso al programma open beta e provare in anteprima la nuova interfaccia, che arriva in accoppiata con Android 13 sullo smartphone, è necessario che il proprio Realme 10 abbia almeno il 60% di carica residua e sia aggiornato alla versione firmware RMX3630_11.A.23 o RMX3630_11.A.27.

Soddisfatti questi requisiti, sarà sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software”, effettuare un tap sui tre pallini in alto a destra per aprire il menu delle opzioni, effettuare un tap su “Versione di prova”, poi “Registrati ora” e successivamente immettere i dati richiesti.

Al momento, pare che Realme selezioni un numero ristretto di utenti ma presto il programma verrà esteso ad altri. In ogni caso, il programma attualmente non sembra attivo in Italia; la speranza è che possa essere attivato nel Bel Paese in un secondo momento.

L’aggiornamento ad Android 13 porterà su Realme 10 tutte le novità dell’interfaccia personalizzata, oltre alle più recenti funzionalità chiave del sistema operativo del robottino verde, migliorando lo smartphone pe quanto concerne fluidità, personalizzazione, sicurezza e privacy.

Tanti smartphone OPPO si aggiornano alla ColorOS 13 con Android 13

Anche OPPO sta proseguendo il percorso di aggiornamento dei propri smartphone (supportati) alla ColorOS 13 basata su Android 13; dopo avere aggiornato gli smartphone di fascia più alta, il colosso cinese ha iniziato ad estendere il nuovo aggiornamento anche agli smartphone delle fasce più basse.

Nel pieno rispetto delle anticipazioni ufficiali diffuse a inizio mese, e come segnalato dal portale Gizmochina, ben cinque smartphone hanno iniziato a ricevere il nuovo aggiornamento software: si tratta di OPPO F19, OPPO F19s, OPPO A77s, OPPO A74 e OPPO A95.

Al momento della stesura di questo articolo, i dispositivi stanno ricevendo l’aggiornamento ad Android 13 esclusivamente in India e Indonesia ma OPPO ha già fatto sapere che gli stessi aggiornamenti verranno presto diffusi in altre regioni (e probabilmente anche in Italia).

Va comunque segnalato che non tutti e cinque questi smartphone sono disponibili in Italia. Almeno uno di questi è arrivato dalle nostre parti sotto una identità diversa (vedi OPPO F19 che da noi è diventato OPPO Reno6 Lite); è plausibile ipotizzare che, presto, anche lui potrà ricevere l’aggiornamento.

In ogni caso, qualora vogliate verificare la presenza dell’aggiornamento sul vostro smartphone e procedere con l’eventuale installazione, sarà sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software”.

