MediaWorld lancia oggi una nuova promozione ricca di offerte sui prodotti tech. L’iniziativa prende il nome “Let’s Go!” ed è disponibile online e nei punti vendita sparsi per l’Italia fino al 22 marzo 2023: andiamo insieme a scoprire una selezione degli sconti più interessanti a disposizione per quanto riguarda smartphone e tablet Android.

MediaWorld lancia le offerte “Let’s Go!”

Le offerte MediaWorld sono parecchie e riguardano tanti prodotti tech, ma in mezzo al “mucchio” spiccano diverse proposte riguardanti smartphone e tablet Android. Gli sconti toccano smartphone di varie fasce di prezzo, partendo da uno dei più recenti flagship di casa Samsung e arrivando fino alla fascia bassa, con prodotti appena sopra i 100 euro. Discorso simile per i tablet, anche se in questo caso non si va sopra i 379,99 euro richiesti per Galaxy Tab S6 Lite (2022) con S Pen inclusa.

Senza ulteriori indugi, ecco una selezione delle migliori offerte della nuova iniziativa MediaWorld:

Offerte smartphone MediaWorld

Offerte tablet MediaWorld

Queste erano solo alcune delle offerte dell’iniziativa “Let’s Go!” di MediaWorld. Per scoprire tutti gli sconti disponibili online e nei negozi della catena fino al 22 marzo 2023 potete cliccare sul link qui sotto. Fateci sapere se siete riusciti a trovare qualche prodotto di vostro gradimento.

Tutte le offerte MediaWorld “Let’s Go!”

