Capita spesso che Google crei un po’ di confusione nelle menti degli utenti, è quanto accade da qualche tempo con Android TV che viene via via soppiantato da Google TV; i due servizi dell’azienda continuano a coesistere, anche se il secondo viene sempre più adottato dai vari produttori di smart TV.

Ora stando a quanto condiviso da alcuni utenti su Reddit, sembra che Android TV stia ricevendo una nuova funzionalità, dopo diverso tempo in cui non beneficiava di particolari attenzioni da parte di Google.

Sembrano iniziati i lavori per implementare i profili utente in Android TV

Come detto in apertura, era da qualche mese che Big G non rilasciava aggiornamenti per Android TV, ma ora sembra che l’azienda abbia iniziato le manovre per implementare il supporto per i profili sulla piattaforma in questione: in particolare nella sezione Discover alcuni utenti hanno iniziato a visualizzare un’icona di cambio profilo.

La nuova icona è posizionata in alto a destra nell’interfaccia del servizio, tra le icone delle Impostazioni e l’orario; cliccando sull’icona si apre una nuova pagina che oltre a chiedere di scegliere l’account principale per la TV, propone le opzioni per aggiungere o rimuovere un account.

La seconda pagina informa inoltre l’utente che l’account principale viene utilizzato per liste di controllo e per gli acquisti. Come potete notare dalle immagini condivise, si tratta di qualcosa di diverso da quanto già disponibile in Google TV, non è infatti presente un selettore di utenti.

A primo impatto sembra possa trattarsi semplicemente di una nuova interfaccia per il controllo degli account Google collegati al dispositivo, ma è difficile dirlo con certezza al momento; bisognerà attendere per capire come Google abbia intenzione di sviluppare tale funzione, magari collegandola con YouTube che potrebbe quindi integrare il selettore di profili invece di far creare all’utente diversi profili all’interno dell’app.

Potrebbe interessarti anche: Sono 150 milioni i dispositivi Google TV e Android TV attivi ogni mese