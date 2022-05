La piattaforma Google TV non rappresenta uno dei prodotti a cui il colosso di Mountain View dedica più attenzioni ma, di tanto in tanto, anche per tale piattaforma vi sono delle importanti novità.

E così, dopo il tentativo di introduzione dei Profili dello scorso anno, pare che finalmente questa funzionalità sia effettivamente pronta per essere messa a disposizione di tutti gli utenti.

Google TV è una piattaforma incentrata sui consigli e che ha come obiettivo quello di mettere i contenuti preferiti degli utenti in un unico posto, cosa di grande importanza se si considera la varietà dei servizi streaming oggi disponibili.

Ed è proprio qui che entrano in gioco i Profili, in quanto questa funzionalità permette di visualizzare solo i contenuti consigliati per lo specifico membro di una famiglia (o di un gruppo di persone) che accede al medesimo dispositivo.

Rispetto alla presentazione dello scorso anno la funzionalità sembra essere rimasta invariata: i profili, in sostanza, creano uno “spazio personalizzato” legato all’account Google di ciascun utente (nel momento in cui si fa clic sul proprio account, i consigli su film e programmi TV vengono visualizzati in base alle proprie preferenze e si avrà accesso alla watchlist personale).

Stando a quanto reso noto da Google, nel giro di qualche settimana questa funzionalità dovrebbe essere disponibile per tutti gli utenti Google TV.

Una piccola novità anche per Chromecast con Google TV

Attraverso un annuncio su Twitter il team di Google nelle scorse ore ha informato i possessori di Google Chromecast con Google TV di avere dato il via al rilascio di un aggiornamento che renderà più semplice accedere al proprio elenco di contenuti da guardare (o Watchlist).

Gli utenti, infatti, potranno sfruttare il pulsante di Google Assistant sul telecomando e chiedere con la voce di visualizzare la Watchlist.

Non è chiaro se questa funzione sia un’esclusiva di Google Chromecast o se sarà supportata da tutti i dispositivi basati su Google TV.