La serie Redmi Note 12 è stata presentata in Cina alla fine di ottobre e, nonostante l’arrivo in Europa del modello Redmi Note 12 Pro+, si attende ancora lo sbarco nel vecchio continente dell’intera famiglia. Come già sappiamo la gamma di smartphone vedrà anche una versione base, castrata del supporto alla connettività 5G, ovvero Redmi Note 12 4G, di cui oggi apprendiamo qualche dettaglio in più.

Il dispositivo in questione non è uno di quelli più attesi dalla community, non vanta caratteristiche interessanti e condivide con i fratelli maggiori il design generale e poco più.

Nonostante ciò, se l’azienda ha deciso di produrlo ugualmente non dev’essere solo per il gusto di aggiungere l’ennesimo inutile dispositivo sul mercato, ma perché probabilmente ci sarà una fetta di utenti con poche pretese e necessità che lo acquisterà, attirati dal presunto prezzo basso.

Di Redmi Note 12 4G avevamo già alcune informazioni e ora, grazie al leaker Sudhanshu Ambhore, veniamo a conoscenza di quello che sarà il cuore del dispositivo.

Redmi Note 12 4G will be the first phone to use Snapdragon 685 processor (unreleased yet)

Snapdragon 685 will be a overclocked version of Snapdragon 680 processor with peak 2.8GHz clock speed. https://t.co/xhyQ3I8pK9 pic.twitter.com/0yJJmZ7t0b

— Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) March 10, 2023