La serie Redmi Note 12 è stata presentata in Cina alla fine di ottobre e da quel momento è iniziato il conto alla rovescia per il suo lancio globale: ebbene, il modello più interessante è finalmente sbarcato in Europa.

Stiamo ovviamente parlando di Redmi Note 12 Pro+, smartphone che è comparso sul sito Web di Saturn, in Germania, proposto ad un prezzo che probabilmente stuzzicherà la curiosità di tante persone.

Tutto quello che c’è da sapere su Redmi Note 12 Pro+

Ricordiamo che stiamo parlando di uno smartphone di fascia medio-alta, dotato di caratteristiche molto interessanti, così come ci viene confermato dalla sua scheda tecnica:

Dimensioni: 162,9 x 76 x 9 mm

Peso: 208,4 grammi

Materiali: vetro (anteriore e posteriore), alluminio (frame laterale)

Display: OLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ (1.080 x 2.400 pixel, aspect ratio 20:9) Refresh rate a 120 Hz Luminosità a 900 nit Supporto HDR10+ Contrasto di 5.000.000:1 Gamma di colore: DCI-P3 al 100%

SoC: MediaTek Dimensity 1080 (6 nm) con CPU octa-core e GPU Mali-G68

RAM: 8 GB o 12 GB

Spazio di archiviazione: 256 GB (UFS 2.2), non espandibile

Fotocamera posteriore: tripla con doppio flash LED Sensore principale da 200 megapixel (f/1.7) con pixel da 0,56 µm, PDAF e OIS Sensore ultra-grandangolare da 8 megapixel (f/1.9) con angolo di visione a 119° Sensore macro da 2 megapixel (f/2.4) Registrazione video: fino a risoluzione 4K a 30 fps

Fotocamera anteriore: sensore da 16 megapixel

Audio: stereo (doppio speaker), jack audio da 3,5 mm

Reti mobili: 5G/4G/3G/2G, Dual-SIM (dual stand-by su rete 5G)

Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2 (AD2P, LE), GPS, IR, NFC, USB-C

Lettore delle impronte digitali integrato sotto al display (ottico)

Sensori: accelerometro, giroscopio, bussola, sensore di luminosità, sensore di prossimità

Certificazione: IP53 (resistenza ad acqua e polvere)

Batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 120 W

Sistema operativo: interfaccia MIUI 13 basata su Android 12

Il modello apparso sul sito di Saturn è quello in colorazione Midnight Black, proposto a 499,99 euro e con consegna stimata a partire dal 17 marzo (potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link).

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore per scoprire quando la serie Redmi Note 12 farà il suo esordio anche in Italia, consapevoli del fatto che oramai dovrebbe essere questione di giorni.